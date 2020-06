Microsoft continua a investir na integração do Android no Windows 10

A Microsoft tem estado a abrir o Windows 10 a outros sistemas. São bem visíveis as integrações já feitas com o Linux e até com o próprio Android, cada vez mais presente e pronto a ser usado diretamente dentro deste sistema.

Se no Linux as novidades saíram com a atualização de maio, com o Android há algumas melhorias. A mais recente trouxe duas novas funções que de certeza vão ser inegavelmente úteis para todos os utilizadores destes dois sistemas.

Uma novidade para quem usa o Android

A aplicação O Seu Telefone faz a ponte entre o Windows 10 e o Android. Com o seu complemento para o sistema móvel conseguem ter uma utilização real do que se passa no smartphone. Sem o levantar ou ligar, podem olhar para o ecrã sem este estar ativo.

Começou com uma simples sincronização de fotografias e foi crescendo para o que é hoje. Já acedem a todas as notificações e até às chamadas em tempo real, procurando ser uma extensão no PC do que está disponível no smartphone.

Utilizadores do Windows 10 agradecem

A Microsoft tem mantido os desenvolvimentos ativos e uma novidade está prestes a chegar a esta união com o Windows 10. Isto tem sido visto ao longo dos últimos anos e espera-se que assim continue.

Está focada numa área que muitos julgam estar a desaparecer, uma que, na verdade, tem ganho alguma vitalidade e, principalmente utilidade.

As mensagens ficam autónomas

Falamos das mensagens de texto que agora continuam a poder ser mostradas de forma encadeada e que vão ter outro aliciante para quem as usa de forma mais intensiva e alargada. Tornam-se uma forma mais simples e útil de usar no Windows 10.

Na mais recente versão esta área de mensagens passa a ter uma função PiP, em que é retirada de dentro da aplicação, indo para uma janela própria. Assim podem continuar a conversa por mensagens sem parar de trabalhar, estando sempre atentos.

Qualquer smartphone pode usar esta novidade

Para além desta novidade, uma outra foi igualmente descoberta. Todas as imagens recebidas por mensagens passam a ter uma surpresa. Ao carregar com o botão direito do rato, existe a opção para retirar o texto presente. Depois, basta colar num editor de texto.

São estas melhorias que a Microsoft tem conseguido criar e assim tornar esta sua ferramenta única e independente dos equipamentos. Apenas necessita de um Android e dos seus complementos para ser totalmente autónomo.