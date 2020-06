As versões de testes dos sistemas operativos garantem que estes chegam aos utilizadores certamente livre de problemas. As grandes marcas seguem esta linha de desenvolvimento e recrutam os utilizadores para ajudarem neste processo de triagem de problemas.

A OnePlus é uma das que tem disponível no OxygenOS estas diferentes versões, para garantir a qualidade desta versão do Android. A marca vai agora alterar as versões que disponibiliza, para garantir uma maior estabilidade em todas as builds que liberta.

Uma mudança drástica da OnePlus

Os planos da OnePlus era, até agora, bem definidos e bem traçados para o futuro. A marca tem 3 linhas de desenvolvimento do OxygenOS, com propósitos bem específicos. Com 4 lançamentos da Closed Beta e 2 da Open Beta, a marca ia traçando os seus desenvolvimentos.

Isto, de forma natural, levava a que surgissem novas versões a cada um ou dois meses, nos dispositivos que ainda são suportados pela marca. Claro que dependia sempre dos desenvolvimentos das versões de testes e dos resultados que surgissem.

Versões Beta do OxygenOS vão mudar

Esta cadência de versões está prestes a mudar, graças a um desejo da OnePlus. A marca quer que as versões que lança, nos diferentes canais de desenvolvimento, sejam mais estáveis e igualmente livres de bugs para poderem ser usadas por mais equipamentos de testes.

Assim, e do que foi anunciado, este ritmo vai ser abrandado. Vamos passar a contar com apenas duas atualizações mensagens na Closed Beta e igualmente com apenas uma nova versão por mês na linha de desenvolvimento Open Beta.

Desenvolvimento será feito mais gradual

Curiosamente, e também com base no que foi revelado, a versão estável vai manter o seu ritmo de novas versões, com novidades a cada 1 ou 2 meses. Esta tem sido a aposta da OnePlus nos últimos 4 anos e que parece ter funcionado no que toca a desenvolvimentos.

Esta mudança deverá, na verdade ser benéfica para os utilizadores. A OnePlus terá assim certamente mais tempo para receber e analisar o feedback dos utilizadores destas versões de testes o OxygenOS, tornando-o ainda melhor e com menos falhas.