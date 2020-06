Honor Play 4 terá sensor de infravermelhos capaz de medir a temperatura

Com a pandemia da COVID-19, as empresas começaram a apostar em produtos com caraterísticas que fizessem frente ao vírus. A Honor, por exemplo, prepara-se para lançar o seu smartphone Play 4 que traz um sensor de infravermelhos capaz de medir a temperatura.

O equipamento da subsidiária da Huawei deverá ser lançado já amanhã, dia 3 de junho, onde poderemos ficar a conhecer realmente como vai funcionar este interessante recurso.

A empresa chinesa Honor tem surpreendido o mercado com algumas caraterísticas interessantes dos seus produtos.

Recentemente a subsidiária da Huawei pôs à venda o seu smartphone Honor X10, que apelidou de chave mestra da rede 5G ao nível mundial, e conseguiu vender 100.000 unidades em apenas 8 minutos.

Mas os olhos estão agora postos no próximo telefone da marca.

Honor Play 4 vai ser capaz de medir a temperatura

O lançamento do novo smartphone da Honor é aguardado para o dia de amanhã, 3 de junho. Algumas das suas principais caraterísticas já são conhecidas, mas agora há uma novidade pertinente e muito interessante.

Através de um cartaz promocional do evento de lançamento, a empresa confirmou que o Honor Play 4 vai trazer um sensor de infravermelhos que permitirá medir a temperatura do corpo das pessoas.

Para além do cartaz, Wei Xialong Raul, diretor de produtos da linha Play, publicou um vídeo onde mostra que o smartphone Honor Play 4 virá equipado com um sensor de infravermelhos na parte traseira. Este sensor não medirá apenas a temperatura a pessoas e animais, mas também a objetos.

Veja no vídeo como vai funcionar este medidor de temperatura, através de vários testes feitos pelo próprio Wei Xialong Raul:

Outras caraterísticas do Honor Play 4

O Honor Play 4 será lançado na versão tradicional e na versão Pro. De acordo com as informações mais recentes, a versão mais potente trará o processador Kirin 990 e a versão normal virá com o Dimensity 800 da MediaTek.

Ambos terão suporte para 5G e capacidade 8GB de RAM e 250GB de armazenamento interno. É um equipamento apontado como sendo muito eficaz no desempenho de jogos e aplicações de Inteligência Artificial.

O Play Pro terá suporte para carregamento rápido de 40W, capaz de carregar totalmente o smartphone, dos 0% aos 100%, em apenas 1 hora.

Já quanto a preços, a versão mais potente deverá custar 3.000 yuan, ou seja, cerca de 378 euros numa conversão direta.

O lançamento será então amanhã pelas 8h00 da manhã de Portugal.