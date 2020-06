Europa terá Xiaomi Mi Band 4 com NFC para pagamentos

A Xiaomi Mi Band 4 é uma das smartbands mais populares da atualidade. Esta pulseira inteligente, foi a primeira da marca com ecrã a cores e recebeu dois modelos, um dedicado ao mercado chinês e outro para o resto do Mundo. A versão do mercado chinês tem como particularidade a inclusão de NFC, completamente inútil para outros mercados.

No entanto, a Xiaomi estará pronta para colocar à venda uma versão com NFC que suportará pagamento com cartões Mastercard.

Xiaomi Mi Band 4 com NFC chega à Europa em breve

A Xiaomi parece estar pronta para lançar a sua primeira smartband com NFC para pagamentos na Europa. Ao contrário do que se podia pensar, antes da Mi Band 5, deverá ser colocada à venda uma versão da Mi Band 4 com NFC.

Numa primeira fase, deverá chegar à Rússia e só depois ao resto da Europa. Além disso, será suportará pagamentos através de cartões Mastercard, que será associado à app Mi Fit. No entanto, ainda sem previsão de datas, deverão ser aumentado o suporte para Google Pay, Apple Pay e Visa.

Além dos pagamentos, a Mi Band 4 poderá vir a ser usada em transportes públicos através do PayPass da Mastercard. Este serviço encontra-se atualmente disponível na Rússia, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Turquia, Suíça e Polónia.

Há que ter em conta que a Mi Band 4 que tem no seu pulso (sem NFC) não será alvo de nenhuma atualização para tal suporte. Será necessário adquirir uma nova pulseira. Segundo algumas informações, esta Mi Band com NFC chegará à Rússia por 4000 rublos, cerca de 52 €, à taxa de câmabio atual.

Além disso, do próximo dia 11, se nada for cancelado, a Xiaomi deverá lançar a sua Mi Band 5 que já contará com NFC, com um ecrã maior e ainda microfone para interação com a assistente virtual Alexa, na sua versão global.