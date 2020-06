Portugal: Vem aí a Escola Digital e arranca já no próximo ano letivo

Face ao novo coronavírus, as sociedade e serviços tiveram de se ajustar e adaptar quase em tempo recorde. No que diz respeito ao ensino em Portugal, hoje está “pendurado” no digital e vai continuar assim nos próximos tempos.

O ministro Pedro Siza Vieira referiu que esta é a hora da Escola Digital.

Em declarações à rádio Renascença, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira revelou que há vários ministérios que estão envolvidos no plano de digitalização das escolas. O objetivo é preparar o ensino para o futuro e também para uma eventual segunda vaga da COVID-19.

Escola Digital com aposta no Zoom

O plano envolve a capacitação de docentes, disponibilização de plataforma de ensino para as escolas, para que seja mais do que aulas no Zoom. Envolve conteúdos digitais, trabalho que está já a ser feito com as editoras. Envolve a cobertura digital de escolas e diferentes regiões (onde ainda hoje há dificuldades de rede). Disponibilização de equipamentos para todos os estudantes

Telecomunicações, Planeamento e Finanças, além da Educação, são os ministérios envolvidos para a criação da nova Escola Digital. “Estão a ser trabalhados com intensidade e rapidez. Espero que mesmo muito rapidamente possamos comunicar o que vai ser possível no próximo não letivo”, sublinhou o responsável pela pasta da Economia.

O Governo considera que hoje em dia se percebe bem que a desigualdade no acesso às tecnologias digitais agrava as desigualdades no acesso ao ensino e afirma, por isso, que “não fazer investimentos na escola digital é coartar a população que fica menos preparada para o futuro”, acrescentou Pedro Siza Vieira.

