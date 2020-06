Com a aproximação da apresentação ao mundo do iOS 14, vão-se conhecendo mais funcionalidades que estarão a chegar aos novos sistema operativo da Apple. Assim, alguns recursos recentemente revelados do iOS 14 incluem uma nova ferramenta de tradução e suporte aprimorado ao Apple Pencil.

O novo sistema operativo poderá dar uma nova vida a várias ferramentas que existem atualmente no iOS 13. Pode aumentar a partilha de funcionalidades entre plataformas e descobrir um novo mercado de oportunidades na Realidade Aumentada. Mas há mais!

iOS 14 vai sendo desvendado aos poucos

A Apple irá lançar o iOS 14 na WWDC no final deste mês. Assim, o sistema operativo móvel de última geração da empresa incluirá uma nova ferramenta de tradução, além da funcionalidade aprimorada do Apple Pencil. A notícia é cortesia do 9to5Mac que, de acordo com relatórios anteriores, chegou a uma versão inicial do desenvolvimento do iOS 14 há alguns meses.

O recurso de tradutor é particularmente interessante e permitirá que os utilizadores traduzam páginas da web inteiras sem precisar canalizá-lo através de um serviço como o Google Tradutor. O relatório observa que os utilizadores poderão traduzir páginas da Web automaticamente quando um idioma estrangeiro for detetado ou ativá-lo ou desativá-lo manualmente.

O relatório acrescenta:

Além disso, todas as traduções seriam processadas localmente com o Neural Engine. Assim, espera-se que esse recurso funcione mesmo sem uma ligação à Internet e não envie dados à Apple. Além disso, as próprias traduções do Siri devem usar o futurista Motor Neuronal, o que é um grande passo em frente, pois seria possível solicitar ao Siri que traduza algo se estivermos offline.

Conforme temos visto, este recurso seria notável no iOS, até porque a Google neste momento representa o padrão-ouro quando se trata de tradução online, por isso será interessante ver se a oferta interna da Apple pode dar à gigante das pesquisas um incentivo para puxar pela inovação.

Apple Pencil, o dispositivo mal-amado e o CarKey

Em relação ao Apple Pencil, a informação sugere que o iPadOS 14 permitirá a entrada do Apple Pencil em sites, além de recursos completos de anotação. Portanto, esta ferramenta, que durante décadas foi recusada na Apple, parece estar a estender a sua ação já no sentido mais lato da Internet via Safari.

Alguns outros recursos do iOS 14 que podemos ver incluem widgets no ecrã inicial (provavelmente apenas no iPad), melhorias no HomeKit e ferramentas aprimoradas de descoberta de apps. Há também uma grande hipótese de a Apple apresentar oficialmente um novo recurso CarKey.

Esta funcionalidade é muito interessante no mundo atual. Isto porque o CarKey permitirá que os utilizadores do iPhone desbloqueiem, bloqueiem e liguem o carro diretamente do iPhone e do Apple Watch. Além disso, o recurso permitirá que os utilizadores partilhem o acesso de uma só vez aos seus familiares e amigos, se precisarem emprestar o carro ou ter acesso ao seu interior.

Espera-se que a Apple introduza o iOS 14 na WWDC em 22 de junho, embora virtualmente devido ao coronavírus.

Leia também: