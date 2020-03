Apple lança a beta 5 do watchOS 6.2 para o Apple Watch

Depois de ontem terem sido lançadas as versões beta 5 do iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 e tvOS 13.4, hoje foi a vez da quinta versão beta do watchOS 6.2. Os developers têm assim oportunidade de trabalhar com mais uma ronda de software corrigido para preparar versões finais das suas apps.

Esta versão sai depois de a Apple ter lançado, há cerca de um mês, a versão pública do watchOS 6.1.2 com correções de bugs. Mas há mais novidades!

Apple Watch irá ser “a chave” do seu carro

Se tem conta developer ou tem instalado o perfil de configuração adequado do Apple Developer Center, a nova versão watchOS beta pode ser descarregada através da app Watch dedicada no iPhone. A seguir vá a Geral > Atualização de Software. Ainda assim, para instalar a atualização, o “Apple Watch” precisa ter pelo menos 50% de bateria, deve ser colocado no carregador e deve estar ao alcance do “iPhone”.

O watchOS 6.2 apresenta o suporte para a loja de apps do Apple Watch‌ visando permitir compras dentro da aplicação. Assim, tal funcionalidade, irá permitir aos programadores criar e vender apps Apple Watch‌ que oferecem opções e assinaturas de compra integradas.

O código, que pode ser consultado das versões beta do iOS 13.4, deixa perceber que a atualização complementar para o watchOS 6.2, irá futuramente permitir ao ‌iPhone‌ e Apple Watch‌ ter o recurso “CarKey”. Isto é, estes dispositivos irão poder brevemente ser usados em vez das chaves, permitindo desbloquear os veículos compatíveis com NFC.

Não está claro se este recurso estará disponível quando o watchOS 6.2 for lançado, mas está já a ser desenvolvido. Além destas novidades, há já vários rumores que dão conta de mais funcionalidades a serem preparadas para sair no Apple Watch Series 6. A Apple parece estar cada vez mais interessada em dedicar a atenção do seu smartwatch para questões de saúde e bem-estar.