Sony cancela evento dedicado à PlayStation 5

“Queremo-nos afastar para permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas”, PlayStation.

O assassinato de George Floyd por asfixia por um polícia norte-americano, deixou o mundo sem conseguir respirar. A luta contra o racismo voltou a ganhar uma nova força e mais do que justiça o mundo precisa de uma mudança de mentalidades para que pretos, gordos, amarelos, gays, magros, altos, baixos… deixem de morrer e de sofrer às mãos de quem se acha superior.

É neste contexto que mais uma gigante da tecnologia cancela um evento de apresentação de um novo produto. A Google recentemente adiou o evento dedicado ao Android 11. Agora a Sony cancela o evento dedicado à PlayStation 5.

Estava marcado para dia 4 de junho o evento em que a Sony iria dar a conhecer a imagem da PlayStation 5 e, essencialmente, os jogos dedicados à próxima geração da consola. No entanto, o evento foi adiado e não se sabe para quando será reagendado.

Há vozes mais importantes para serem ouvidas

No final da semana passada já a Google tinha vindo a público cancelar o seu evento de lançamento do Android 11 Beta, marcado para 3 de junho. Na publicação dizia, portanto, que esta não era a “hora para comemorar”.

No mesmo sentido, a Sony, através das redes sociais da PlayStation também veio dizer que estes não era o momento para celebrações.

Decidimos adiar o evento da PlayStation 5 marcado para 4 de junho. Embora entendamos que os jogadores de todo o mundo estão ansiosos para conhecer os jogos da PS5, não sentimos que agora seja um momento de comemoração e, por enquanto, queremo-nos afastar para permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas.

Já antes, a empresa tinha deixado uma publicação sob a hastag “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam). Aí revelava o seu apoio a esta causa da luta contra a violência e racismos contra a comunidade negra. Uma realidade bastante presente não só nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo.

A PlayStation e os eventos gaming já cancelados

A Sony já divulgou até ao momento as especificações da consola, o logótipo e também já fez saber que a consola chega na altura do Natal ainda em 2020.

Este já estava a ser um ano atípico com o cancelamento de inúmeros eventos do mundo da tecnologia e do gaming. Nomeadamente a E3, a Gamescom, o GDC ou a PAX, devido à pandemia COVID-19. Estes cancelamentos, estão a criar dificuldades às empresas que contavam com eles para divulgarem grande parte do seu trabalho.

O The Future of Gaming, o nome do evento da Sony, seria só mais um que ganhava um formato online, que agora é adiado por uma causa maior. Estas empresas têm uma voz enorme perante os seus seguidores. Portanto, reconhecer que há algo mais importante que os seus lançamentos e eventos revela-se um ato de grande relevância quando o objetivo é mudar mentalidades.