Samsung encerra os serviços S Voice, Find My Car, MirrorLink e Car Mode

A Samsung encerrou nesta segunda-feira vários dos seus serviços. A empresa sul-coreana vai então descontinuar o S Voice, o Find My Car, o MirrorLink e ainda o Car Mode.

Caso os utilizadores tentem utilizar estas ferramentas, irão receber uma mensagem a avisar que o recurso já não está disponível.

Samsung encerrou a S Voice, a sua primeira assistente pessoal virtual

A Samsung anunciou oficialmente nesta segunda-feira, dia 1 de junho, a descontinuação de alguns dos seus serviços. Os serviços encerrados são a S Voice, o Find My Car, o MirrorLink e ainda o Car Mode.

A S Voice foi a primeira assistente pessoal e virtual da empresa sul-coreana, tendo sido apresentada em 2012 com o lançamento do Samsung Galaxy S3.

Esta assistente surgiu depois do grande sucesso da concorrente Siri da Apple. No entanto, o serviço da Samsung não obteve os resultados esperados, o que fez com que em 2017 a marca apostasse na assistente Bixby, com o seu smartphone Galaxy S8.

Mas a Bixby não teve o objetivo de substituir a S Voice, pois esta continuou a estar presente em vários smartphones e smartwatches da marca. No entanto, recentemente a Samsung disponibilizou as atualizações aos relógios Gear S3 e Gear Sport onde propunha a Bixby em vez da sua primeira assistente. Essa mesma alteração já havia acontecido nos modelos Galaxy Watch e Galaxy Active.

Já os smartphones que trouxeram a S Voice de fábrica não devem ter atualizações com a Bixby, devendo deixar assim de receber atualizações para a assistente virtual.

Caso os utilizadores tentem utilizar a ferramenta, vão receber a seguinte mensagem “Não consigo processar a sua solicitação. Tente novamente mais tarde“.

O serviço MirrorLink permitia que os utilizadores ligassem os smartphones com os seus carros. No Car Mode as pessoas apenas podiam utilizar recursos essenciais enquanto conduziam. E o Find My Car era uma solução para ajudar os utilizadores a encontrar o seu carro estacionado.