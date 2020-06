Já pode ter o seu cartão Millennium BCP no Apple Pay

O Millennium BCP atualizou a sua aplicação para iOS permitindo agora o que já havia prometido há uns dias. Assim, depois de instalar ou atualizar a app poderá configurar o serviço Apple Pay no seu iPhone, iPad, Apple Watch… entre outros.

Este tipo de método de pagamento vem aumentar em Portugal os vários sistemas contactless que já estão disponíveis. Mais clientes poderão agora pagar com o olhar…. basicamente!

O que é o Apple Pay?

Apple Pay é o pagamento moderno do mundo atual. A ideia do sistema de pagamentos Apple é permitir ao utilizador substituir a sua carteira ou cartão de crédito/débito físico por compras sem fio (via NFC).

Para segurança, a empresa de Cupertino adicionou a autenticação da transação a partir do sensor biométrico da empresa, o Touch ID ou Face ID.

Millennium BCP já permite Apple Pay

Hoje, o BCP atualizou a sua aplicação e passou a disponibilizar pagamentos via Apple Pay.

Segundo a instituição, através da sua app, a versão 6.6 vem com uma novidade há muito esperada. É mesmo isso: o Apple Pay já está na App Millennium! Já pode adicionar os seus cartões Millennium à Apple Wallet e pagar com o seu iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac. Fácil, rápido e seguro.

Mas há mais: também já pode cancelar e substituir o seu cartão por perda ou roubo e simular quanto pode pedir para comprar casa. Além disso, já não precisa inserir o PIN novamente quando sair e voltar a entrar na App, por breves instantes.

Portanto, agora, além do Crédito Agrícola, do Revolut, Monese e do N26, iremos ter também este serviço via Millennium BCP.

Como podemos adicionar o cartão Millennium ao Apple Pay?

Adicionar um cartão no iPhone

Aceda à app Wallet e toque em . Siga os passos para adicionar um cartão novo. Veja esta demonstração para ver como funciona. Se lhe for pedido para adicionar o cartão que utiliza com o ID Apple, cartões noutros dispositivos ou cartões que tenha removido recentemente, selecione-os e, em seguida, introduza os códigos de segurança dos cartões. Poderá ter de descarregar uma app do seu banco ou emissor do cartão para adicionar um cartão à Wallet. Toque em Seguinte. O banco ou o emissor do cartão irão verificar as suas informações e decidir se pode utilizar o cartão com o Apple Pay. Se o banco ou emissor necessitarem de mais informações para verificar o cartão, ser-lhe-ão solicitadas. Quando tiver essas informações, regresse à app Wallet e toque no cartão. Depois de o banco ou emissor verificar o cartão, toque em Seguinte. Em seguida, comece a utilizar o Apple Pay. Assim, a Apple estende a mais clientes em Portugal o seu serviço. Portanto, agora é usar e tirar proveito de mais tecnologia que pode controlar com um toque… ou dois!

Leia também: