O Samsung Galaxy Note 20 está prestes a chegar e, mantendo a tradição, agosto será o mês escolhido para mais um Unpacked. Desta vez, a Samsung terá que se reinventar com um evento online, para respeitar as distâncias que a pandemia exige.

Ao Note 20 deverá juntar-se ainda um modelo Ultra, baseado no Galaxy S20 Ultra.

Unpacked virtual, como o COVID-19 exige

Muitos são os eventos que este ano tiveram que ganhar um carater ainda mais online e o Unpacked da Samsung deste verão não será exceção. Não há ainda uma confirmação oficial, mas são várias fontes, incluindo o Ice Universe, que o dão como garantido.

A pandemia não está ainda a permitir grandes viagens e ajuntamentos de pessoas e, por isso, a Samsung irá seguir a tendência dos eventos exclusivamente online.

Será no dia 5 de agosto que serão então apresentados os novos Samsung Galaxy Note 20, onde se destaca um Note 20 Ultra. Este partilhará algumas características com o S20 Ultra, nomeadamente a sua câmara de 108 MP.

Além do Samsung Galaxy Note 20

Há ainda a indicação de que o evento será dedicado ao lançamento de mais dispositivos Samsung. Fala-se no Galaxy Fold 2, no Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 / S7+ e talvez ainda haja espaço para um Galaxy Watch 2.

O Note 20 será um smartphone com S Pen e uma bateria de 4500mAh, de acordo com a certificação do China Quality Certification Center. Além disso, o ecrã será de 6,9″ com uma taxa de atualização de 120Hz, numa resolução de 3040 x 1440 píxeis.

Quanto ao processador, virá com o Samsung Exynos 992 com a possibilidade de integrar 16 GB de RAM e grande capacidade de armazenamento.

Já o modelo Ultra deverá ter a tal câmara de 108 MP, mas o Zoom deverá ir apenas até às 50 vezes, ao contrário das 100 vezes do S20 Ultra.

Sobre o Galaxy Fold 2, o ecrã interior deverá ser de 7,59″ com possibilidade de ter uma taxa de atualização de 120Hz com uma resolução de 2213 x 1689 píxeis. Já o ecrã frontal deverá ter 6,32 polegadas. Mas o melhor de todos os rumores em torno do Fold 2, é o suporte da S Pen. Sendo apresentados no mesmo evento, seria uma excelente inclusão.