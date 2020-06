‘On the Edge’, a última expansão que FrostPunk vai receber

Lembram-se de FrostPunk? O jogo da 11 Bit Studios e que convidada o jogador a sobreviver num Inverno Nuclear? Pois bem! O jogo encontra-se prestes a receber a sua derradeira expansão, “On the Edge”.

Venham ver o trailer agora revelado para a expansão.

FrostPunk é sem dúvida, um dos grandes jogos survival city building dos últimos anos. Este jogo de estratégia, coloca o jogador na pele do responsável por um grupo de sobreviventes ao Holocausto nuclear que assolou a Terra. Com o aproximar de um inverno nuclear, o jogador terá de fundar uma colónia funcional que lhes permita a sobrevivência.

No entanto, nem tudo será assim tão linear e, enquanto gere os habitantes, as suas ocupações, a recolha de mantimentos, a construção de edifícios e exploração dos terrenos circundantes, o jogador é confrontado com inúmeras decisões morais a tomar. E é nesse equilíbrio de gestão e tomada de decisões (cada vez mais difíceis) que reside a grande mais-valia deste exigente jogo.

No início deste ano, FrostPunk recebeu “The Last Autumn”, uma expansão que mostrava um pouco da história que antecedeu o inverno nuclear, no qual decorre o jogo original. Foi como que um “aquecimento” para o frio glacial que aí vinha.

Agora é a vez de chegar “On the Edge”, a derradeira expansão para FrostPunk.

A ação de “On The Edge” decorre após os eventos da Great Storm, na expedição que é enviada para New London. Segundo os responsáveis da 11 Bit Studios, esta expansão não só corresponde a um novo capítulo de FrostPunk, como também enriquece toda a experiência do jogo, atirando contra o jogador todo um novo nível de desafios e obstáculos.

Mas também a gestão da cidade e exploração da FrostLand irão receber novas mecânicas de jogo.

“De uma forma mais simbólica, “On the Edge” representa uma espécie de fronteira entre o passado e o futuro“, refere Maciej Sułecki, lead designer de Frostpunk.

E acrescenta ainda que “apesar da cidade de New London (a última cidade no planeta) tenha sobrevivido, não quer dizer que a luta tenha terminado. Novos problemas surgem que originam novos conflitos e divisões entre as pessoas baseadas nos diferentes pontos de vista de cada uma.”