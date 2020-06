O risco de ser morto ou ferido gravemente num acidente de moto é 20 vezes superior ao risco de ser morto num carro. Assim, tais números levaram a Bosch a desenvolver o ‘Help Connect’, um sistema de chamadas de emergência ligado digitalmente para ajudar a acelerar o processo de resgate dos motociclistas acidentados.

Este sistema pode ser paralelo no sistema eCall, que foi introduzido como obrigatório nos carros novos, em março de 2018.

Sistema de emergência integrado no motociclo

O sistema de chamada de emergência ligado digitalmente usa um algoritmo de colisão inteligente instalado na unidade de sensor inercial do veículo para detetar acidentes. Utilizando uma aplicação para smartphone, o Help Connect transmite informações sobre a cena do acidente e o condutor ao Centro de Assistência Bosch e, a partir daí, aos serviços de emergência, ajudando-os a encontrar a vítima mais rapidamente.

O Help Connect adiciona um anjo da guarda digital ao amplo portefólio de sistemas de segurança de motocicletas da Bosch.

Disse Harald Kroeger, do conselho de administração da Bosch, em comunicado.

Help Connect é o anjo da guarda digital dos motociclistas

O Help Connect baseia-se em informações do controlo de estabilidade do motociclo Bosch MSC e, mais especificamente, na sua unidade de sensor inercial. Conforme foi referido, este sensor mede a aceleração e a velocidade angular cem vezes por segundo, o que significa que o sensor pode calcular com precisão a posição atual da moto e o ângulo de inclinação.

Este sistema não requer uma unidade de controlo adicional, tornando mais fácil a integração na motocicleta. Segundo a marca alemã, esta tecnologia liga-se à aplicação de emergência Vivatar da Bosch, via Bluetooth. O Help Connect também transmite quaisquer dados médicos fornecidos pelo condutor ao Centro de Assistência Bosch. Estes dados podem ser vitais para os serviços de emergência.

Motociclistas terão sistema que liga automaticamente para o SOS

Apesar de haver esta monitorização permanente, o sistema tem de ser autónomo na deteção e alerta. Assim, se o acidente for grave e o motociclista não responder, os serviços de emergência são imediatamente direcionados ao local. Os smartphones geralmente são transportados para perto do corpo e os passageiros que sofreram um acidente podem ser localizados rapidamente, mesmo que tenham sido projetados do veículo durante o acidente.

Portanto, caso não haja resposta humana, uma mensagem automática deste tipo pode reduzir em até metade o tempo que leva para os serviços de emergência chegarem ao local.

Leia também: