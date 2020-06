Números da COVID-19 estão atrasados! A culpa é de um sistema da Microsoft

Normalmente, na hora de almoço, a Direção-Geral de Saúde lança o Boletim Epidemiológico com os números da COVID-19 em Portugal. No entanto, hoje, em pleno briefing, a ministra Marta Temido referiu que os números estavam atrasados devido a um problema no sistema informático.

Afinal o que aconteceu de tão grave para os números da COVID-19 não terem sido lançados à hora prevista?

O Boletim Epidemiológico da COVID-19 é disponibilizado diariamente. Este boletim contém o número de novos infetados, número acumulado de infeções no país, número de mortes associadas à doença, etc. No entanto, de acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, problemas informáticos relacionados com sistemas da Microsoft, estarão na origem do problema.

Numa informação a que o Pplware teve acesso, pode ler-se que ocorreu uma alteração técnica nas configurações de acesso num sistema crítico da Microsoft. Este intervenção, que não foi comunicada previamente, afetou máquinas em vários países, incluindo Portugal.

Segundo o revelado, não foi possível gerar o Boletim Epidemiológico, em virtude da instabilidade gerada por esta intervenção.

A DGS garantiu ainda que os dados serão tornados públicos assim que se consiga gerar o relatório e será também marcado novo briefing para questões.