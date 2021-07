E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da nova Nintendo Switch OLED, do novo smartphone da Qualcomm, do que trará o Xiaomi Mi Mix 4, analisámos os earbuds Tronsmart Apollo Air/Air+, e muito mais.

O segmento automóvel tem vindo a mudar e a aposta nos carros elétricos é clara. Por agora os preços dos veículos elétricos, na sua generalidade, ainda são mais elevados, mas o futuro pode ditar mudanças.

Bruxelas quer carros elétricos “acessíveis para todos os europeus”.

Os smartphones dobráveis ainda são direcionados para uma pequena parte dos consumidores. Mas as marcas que apostaram neste segmento continuam a apresentar e a lançar novos modelos, o que poderá também tornar estes equipamentos mais acessíveis num futuro breve.

A Samsung, por exemplo, conta com o interessante modelo do dobrável em concha Galaxy Z Flip. E segundo as mais recentes informações, a marca sul-coreana poderá lançar o seu Z Flip 3 já a 11 de agosto.

A Nintendo acabou de anunciar a sua nova Nintendo Switch (modelo OLED). A nova versão de uma das mais populares consolas do mundo, tal como esperado, chega com um ecrã OLED de 7 polegadas, mas há mais pormenores para conhecer.

A Nintendo Switch (modelo OLED) será lançada ao mercado a 8 de outubro.

O mercado dos earbuds tem trazido ao consumidor propostas muito interessantes a preços bastante baixos. Depois da tecnologia TWS, hoje a procura passa muito pelas propostas com cancelamento de ruído ativo que até há pouco tempo estavam associadas a headphones. Mas hoje as pequenas peças de tecnologia que nos entram pelo ouvido já o oferecem com qualidade interessante. Nos últimos dias em testes estiveram os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+ que já trazem este recurso e que apresentam pequenas diferenças que podem ter uma grande relevância para os utilizadores.

Os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+ com ANC são propostas com preços a partir dos 54 €, garantem uma boa qualidade de som e o realmente existe cancelamento ativo de ruído.

A descoberta que a OnePlus estava a restringir o desempenho dos seus smartphones não caiu bem na comunidade de utilizadores. Esta era uma prática que aparentemente estava a ser seguida e que não tinha sido comunicada.

Agora a marca veio a público admitir a limitação imposta e apresentar as suas razões para esta posição. A OnePlus quer garantir que os seus smartphones tenham uma excelente bateria e por isso adotou esta prática no seu mais recente smartphone de topo.

A Fiido X prepara-se para chegar ao mercado como uma proposta revolucionária no universo das bicicletas elétricas em termos de construção e design. Em concreto, traz um sistema dobrável único e discreto. Mas a juntar ao design existem pormenores de condução e autonomia que poderão marcar a diferença.

A Fiido X chega à plataforma Indiegogo no dia 13 de julho, mas se tiver interessado poderá ter acesso a um preço especial de lançamento antecipado. Conheça os pormenores da Fiido X e saiba como pode então ter acesso à bicicleta elétrica com desconto.

Há já alguns anos que vemos a Xiaomi a trabalhar na tecnologia de câmaras por baixo do ecrã. O processo não tem sido simples, muito devido às limitações da tecnologia que não têm conseguido garantir a qualidade fotográfica exigida nos dias de hoje. A verdade é que há cerca de um ano, a empresa garantia que em 2021, finalmente, deveria chegar um produto com esta característica. O Xiaomi Mi MIX 4 deverá ser esse produto.

Os rumores já o dão como garantido e o lançamento deverá ocorrer no mês de agosto. Mas há mais informações relevantes.

O Sol entrou no ano passado no seu 25.º ciclo e os cientistas esperavam que este novo ciclo fosse como o 24.º, compreendido entre 2008 e 2019, que foi bastante calmo. No entanto, o Sol parece estar a acordar do período de silêncio do seu ciclo de 11 anos. No passado dia 3 de julho de 2021, às 15:29, a nossa estrela selvagem cuspiu a sua primeira explosão de classe X do Ciclo Solar 25.

Segundo os astrónomos, este foi o sinalizador mais poderoso que vimos desde setembro de 2017.

Além da Tesla e da SpaceX, Elon Musk é ainda o fundador da The Boring Company: uma empresa de infraestrutura e construção de túneis fundada em 2016. Esta conseguiu, agora, a aprovação para a construção de um túnel na Florida.

O sistema de trânsito será instalado entre o centro da cidade e a praia, em Fort Lauderdale.

Chama-lhe a “patrulha da meia-noite”(Midnight Patrol) e está a ser desenvolvida pela gigantes do jogos chinesa Tencent. Esta tecnologia com reconhecimento facial tem como objetivo impedir os “truques” usados para contornar o “toque de recolher” do governo, introduzido em 2019. Esta medida foi colocada em ação para combater o vício que os jogos está a provocar nas crianças.

Atualmente, mais de 60 jogos da Tencent já exigem reconhecimento facial para controlar a idade dos jogadores.

A Qualcomm é especialista em criar os processadores para equipar smartphones, mas nunca a tínhamos visto associada diretamente à criação de modelo em específico. Agora, em parceria com a Asus, a empresa criou um modelo muito particular e que estará disponível por $1500.

O Smartphone for Snapdragon Insiders Designed by ASUS é um smartphone 5G, com processador Snapdragon 888. Sem grandes surpresas, os Snapdragon Insiders serão os primeiros a serem notificados quando o modelo for disponibilizado.

Já viu um robô a caminhar na areia? O Facebook está a desenvolver uma solução inovadora de Inteligência artificial.

O mundo da robótica tem vindo a crescer de uma forma muito interessante. O comportamento das máquinas (robôs) como seres humanos tem vindo ser alcançado aos poucos e isso vê-se na movimentação dos robôs.

A Nvidia apostou forte nas suas placas gráficas da linha RTX 30. Desta gama, o modelo GeForce RTX 3080 foi dos mais requisitados e procurados pelos consumidores, sejam estes jogadores ou mineradores.

Agora a fabricante norte-americana aproveitou o evento Bilibili World 2021 para mostrar ao mundo algumas versões personalizadas por modders da sua RTX 3080.