Análise: Earbuds Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+ com ANC

O mercado dos earbuds tem trazido ao consumidor propostas muito interessantes a preços bastante baixos. Depois da tecnologia TWS, hoje a procura passa muito pelas propostas com cancelamento de ruído ativo que até há pouco tempo estavam associadas a headphones. Mas hoje as pequenas peças de tecnologia que nos entram pelo ouvido já o oferecem com qualidade interessante. Nos últimos dias em testes estiveram os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+ que já trazem este recurso e que apresentam pequenas diferenças que podem ter uma grande relevância para os utilizadores.

Os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+ com ANC são propostas com preços a partir dos 54 €, garantem uma boa qualidade de som e o realmente existe cancelamento ativo de ruído.

A Tronsmart e os seus earbuds

A Tronsmart é uma empresa sediada em Shenzhen, que já está a atuar no mercado desde novembro de 2013. No início, a sua aposta era focada em boxes de TV, tendo depois sido alargada para acessórios de carregamento rápido e hoje conta com uma oferta interessante de produtos de áudio.

A relação entre qualidade e preço faz com que seja procurada por muitos consumidores e que o seu portfólio cresça constantemente.

A celebrar o seu 8.º aniversário, a Tronsmart lançou dois novos earbuds. Os Apollo Air e Apollo Air+ são muito semelhantes em termos de qualidade de som, mas têm alguns pormenores que os distinguem.

Especificações gerais dos Apollo Air e Apollo Air+

Os novos Apollo Air e Apollo Air+ partilham da maioria das especificações sendo a principal delas o cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas.

Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena bem como as chamadas sem ruído de fundo.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. O TWS+ é outra das vantagens face à concorrência. Neste caso, os auriculares ligam-se os dois diretamente ao smartphone, ao invés de um se ligar ao outro, que está ligado ao smartphone (no caso do TWS).

Ambos integram Bluetooth 5.2 para transmissão de sinal mais rápida e com menos perdas e também têm certificação IP45 que garante uma resistência a água (por exemplo, pingos de chuva), suor e poeiras.

As diferenças

Em termos de design, os dois modelos são muito semelhantes, sendo que a única diferença visível, além da cor do logo, é o facto modelo Plus ter um sensor de proximidade que deteta se o auricular está ou não colocado na orelha. Assim, sempre que é removido, a música ou vídeo que estão a ser reproduzidos param.

A deteção de proximidade funciona muito bem, parando e iniciando a reprodução assim que o auscultador é retirado ou colocado, respetivamente. Esta solução é muito útil e era algo que já tinha como vantagem no modelo que já usava antes e que é de uma gama de preços bastante superiores.

Outra das diferenças entre ambos é o facto do modelo Apollo Air+ vir com tecnologia aptX Adaptive, além do Qualcomm aptX, oferecendo áudio ininterrupto de alta resolução.

Além disso, podem ser carregados sem fios, numa qualquer base de carregamento compatível.

APOLLO AIR APOLLO AIR+ ANC com redução de ruído até 35dB ANC com redução de ruído até 35dB Processador Qualcomm QCC3046 Processador Qualcomm QCC3046 Tecnologia de descodificação de áudio Qualcomm® aptX™ Tecnologia de descodificação de áudio Qualcomm® aptX™ e aptX™ Adaptive Driver de grafeno personalizado para melhor qualidade de som Driver de grafeno personalizado para melhor qualidade de som Três modos de ANC Três modos de ANC 6 microfones com tecnologia cVc 8.0 para chamadas de qualidade 6 microfones com tecnologia cVc 8.0 para chamadas de qualidade TWS+ TWS+ Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 App móvel e controlos por toque App móvel e controlos por toque Carreagamento sem fios Sensor para deteção na orelha

Na caixa

As caixas dos dois modelos são substancialmente diferentes em tamanho. No Air+, o “plus” é levado ao extremo. Tendo praticamente o mesmo conteúdo os earbuds Air+ vêm numa caixa com quase o dobro do tamanho do modelo Tronsmart Apollo Air.

Nestas caixas, pode-se encontrar os earbuds, a caixa de carregamento e transporte, o cabo de carregamento USB Tipo-C/USB, manual de instruções rápidas e borrachas de adaptação ao ouvido.

A diferença está então no número de borrachas, que o Apollo Air+ oferece duas a mais.

Cancelamento ativo de ruído

Segundo a Tronsmart, o cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas.

Com o ANC o utilizador, através da app dedicada, pode escolher três modos disponíveis: ligado, desligado ou som ambiente.

Com o ANC ativado, os ruídos externos que tendem a perturbar a concentração são minimizados, no entanto, não são eliminados. A funcionalidade som ambiente ativada é ótima para continuar a ouvir música e conversar com alguém em simultâneo sem ter que retirar os auriculares.

A troca entre os vários modos é muito simples, funciona bem e o próprio ANC surpreende, considerando a gama onde se insere. É importante que as borrachas que acomodam os auscultadores ao ouvido sejam as adequadas para que o não escorreguem e para que o ANC funcione corretamente.

A aplicação móvel Tronsmart

Os auscultadores podem ser controlados via app móvel no Android e no iOS. A aplicação necessita de algumas melhorias, no entanto, permite facilmente alterar entre modos de ANC ON e OFF e Ambiente. Tem também a informação da capacidade de bateria de cada auscultador de forma individual.

O som pode ser controlado via app, com uma capacidade de adaptação automática, oferecendo os melhores ajustes, dependendo do que se está a ouvir. Mas, ainda assim, o utilizador pode escolher o modo que mais lhe agrada.

Na aplicação é também possível ajustar os controlos de toque.

Controlo por toque

Os dois earbuds têm um botão tátil cada, com funcionalidades adaptadas a diferentes tipos de toque. Na app todos eles aparecem descritos, bem como no manual de instruções rápidas que vem dentro da caixa. São eles:

Nos dois earbuds:

3 toques: ligar/desligar som Ambiente



2 toques: pausa e reprodução multimédia



2 toques: atender ou desligar uma chamada



toque 2 segundos: rejeitar uma chamada

Esquerdo:

Toque 2 segundos: Música anterior



1 Toque: diminuir volume

Direito:

Toque 2 segundos: Música seguinte



1 Toque: aumentar volume

Todos estes toques funcionam de forma eficiente e tal como já foi referido podem ser alterados pela app.

Utilização

Os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+, à exceção da questão do sensor de proximidade, funcionam e sincronizam exatamente da mesma forma. Basta retira-los da caixa, esperar que surjam na sincronização Bluetooth do smartphone e ligar. Nem é necessária a app para que funcionem. A aplicação é apenas para fornecer opções extra.

Depois, assim que se abre a caixa é logo feita a ligação.

Além disso, graças à tecnologia TWS podem ser usados individualmente ou em conjunto sem qualquer problema. Neste caso, falamos do TWS+ onde os auriculares se ligam os dois diretamente ao smartphone, ao invés de um se ligar ao outro, que está ligado ao smartphone (no caso do TWS). Esta é uma vantagem oferecendo uma reprodução ainda mais rápida e envolvente de som.

Há que referir que por vezes um dos auscultadores poderá não ficar ligado. Este problema ocorreu algumas vezes, sendo solucionado com a colocação dos dois auscultadores na caixa e nova retirada.

Caso os Tronsmart Apollo Air e Air+ não estejam a ser utilizados, mas também não estejam colocados na caixa, entram em modo standby e para os voltar a ter ativos, basta pressionar uns segundos até ouvir o comando “Power On”.

Em termos de autonomia, ambos proporcionaram 4 a 5 horas de reprodução de música seguidas. Um valor que confirma a indicação da marca. É importante referir que dependerá do volume e no meu caso de utilização é sempre a rondar os 20%. A caixa permite ainda mais 4 ou 5 utilizações completas sem necessidade de novo carregamento, ou seja, proporciona mais umas 20 horas.

Veredicto

O preço é naturalmente um dos pontos mais relevantes para enquadrar a prestação destes earbuds. O modelo Apollo Air pode ser encontrado a partir de 54 € e o modelo Apollo Air+ desde 77,94 €. Também estão disponíveis a partir de armazém europeu.

A qualidade de som reproduzida é incrivelmente boa, com graves profundos e agudos equilibrados. Mesmo em testes com o volume mais elevado, não existe distorção do som e são encontrados pormenores interessantes.

As chamadas têm também uma excelente qualidade, no entanto, têm que estar os dois colocados para o máximo de qualidade. Com a utilização apenas de um, a pessoa do outro lado queixava-se que não ouvia muito ao longe.

O cancelamento ativo de ruído funciona surpreendentemente bem. Sinceramente, já testei alguns de gamas superiores e estes conseguiram ficar muito próximos, ainda que não sejam dos melhores já testados. A única questão é que por vezes um dos auscultadores vai descaindo e pode perder-se o efeito do ANC.

O tempo de bateria dos Tronsmart Apollo Air e Air+ é muito bom. No meu caso não utilizo por muitas horas seguidas, mas caso fosse necessário, as 4/5 horas são garantidas.

Relativamente às diferenças entre os dois modelos, para quem valoriza o carregamento sem fios, os Air+ são a opção indicada. O mesmo para quem quer usufruir da pausa e reprodução automática, sem ter que estar próximo do dispositivo.

O Pplware agradece à Tronsmart a cedência dos auscultadores Apollo Air e Apollo Air+ para análise.

Tronsmart Apollo Air

Tronsmart Apollo Air+