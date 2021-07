MEO, Vodafone, NOS… afinal qual a melhor operadora com melhor rede móvel? A questão é sempre pertinente, e como resposta há sempre estudos independentes.

De acordo com o estudo independente da DECO, o MEO é o operador com melhor rede móvel nacional.

Testes à rede da MEO foram feitos com a app QualRede

A MEO, marca da Altice Portugal, recebeu a distinção ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’, revelam os dados dos últimos 12 meses da aplicação QualRede, da DECO PROTESTE. Este estudo comparativo baseia-se em análises objetivas e independentes, que têm como base a experiência real dos consumidores que utilizaram a app QualRede.

Os dados colocam a MEO no Pódio do Resultado Global 2G/3G/4G com 23.219 pontos. A pontuação resulta da média dos resultados obtidos nos vários parâmetros medidos com a ajuda dos 46 mil utilizadores que já recorreram à QualRede: velocidade de download e upload, teste de navegação na web e streaming.

Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal refere que…

A MEO é a operadora líder nos serviços de comunicações em Portugal. Um marco alcançado fruto da nossa estratégia, que assume o Cliente enquanto principal foco e a Qualidade de Serviço enquanto pedra basilar do Investimento. Hoje, com esta distinção, voltamos a ser reconhecidos por esta aposta. A Altice Portugal tem a noção clara que estes investimentos são essenciais para as pessoas, para as empresas e para o desenvolvimento do País. Através do enorme e contínuo investimento em redes de comunicação, queremos continuar a capacitar Portugal e os portugueses para a transformação digital que se vive

A QualRede é uma aplicação gratuita e colaborativa, ou seja, a sua eficiência aumenta consoante o número de pessoas que a utiliza.

Cada consumidor decide quando e onde realiza um teste à rede. A aplicação regista, de forma anónima, os resultados de teste, o local e o tipo de ligação utilizado. Estes dados são utilizados para atualizar um mapa interativo, que mostra o nível de qualidade das redes móveis em Portugal.

