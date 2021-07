Projecto Colibri recebe atualização que permite exportar a fatura eletrónica

O Projecto Colibri é um software de gestão comercial certificado, que atua no mercado há mais de 20 anos e reúne mais de 10.000 clientes. A suite aborda as principais necessidades da área comercial de uma PME (pequena e média empresa), permitindo o controlo de compras, vendas, stocks e contas correntes.

Agora, o Projecto Colibri recebeu uma nova versão, a RCP14.1, que trouxe uma funcionalidade há muito esperada pelos utilizadores: a exportação da fatura eletrónica.

Um dos melhores software de gestão do mercado

Desde há vários anos que este software tem vindo a ganhar expressão no mundo empresarial e hoje é um dos melhores no seu segmento. Conforme já demos a conhecer em diversas alturas, o software Projecto Colibri utiliza a tecnologia JAVA, por isso, é multiplataforma – correndo em Windows, macOS e Linux – e também multibase de dados, sendo que permite ao software suportar vários tipos de base de dados como H2, MySQL e PostgreSQL.

Com a API do Projecto Colibri, as empresas podem integrar a sua aplicação ou a sua plataforma de e-commerce. Deste modo, as compras efetuadas na loja online serão automaticamente registadas no software de gestão comercial. Também tem a capacidade de integrar/importar os dados de outro sistema ou programa ERP como, por exemplo, artigos e os seus stocks, clientes e fornecedores entre outros.

Tudo isto é colmatado com uma equipa de suporte técnico, disponível de segunda a sexta, que oferece assistência técnica remota e telefónica.

Projecto Colibri traz atualização há muito esperada

Com a chegada da versão RCP14.1 do Projecto Colibri, chega também uma funcionalidade que é esperada pelos utilizadores, que sejam fornecedores de entidades públicas, a exportação do CIUS-PT. Esta que nada mais é do que a exportação da fatura eletrónica.

As faturas eletrónicas cumprem a mesma função das faturas tradicionais, mas, por se tratar de um documento em PDF assinado digitalmente, não é necessário serem impressas, assinadas e carimbadas.

O software de gestão comercial associa, na versão profissional, uma assinatura digital, autenticando-a através do uso de um certificado digital. Contudo, pode ainda ser adquirido um certificado extra através de uma entidade certificadora.

De qualquer destas formas, é assegurada, quer a autenticidade da emissão, quer a integridade dos dados que constam da fatura.

Software ajuda as empresas a estarem alinhadas com os requisitos fiscais

Na versão RCP14 o Projecto Colibri adiciona ainda a possibilidade de exportação dos documentos no formato CIUS-PT. Esta que é a norma portuguesa do modelo de dados propostos para os documentos de Faturação Eletrónica.

Esta é uma alteração à norma adotada pelo Comité Europeu de normalização que estabeleceu a norma UBL2.1 como Standard.

A versão 14 do Projecto Colibri já contém o QRCode – informação obrigatória apenas a partir de 2022. No entanto, todas as empresas devem introduzir estes elementos nos documentos fiscais.

Um das particularidades desta suite é permitir usar a sua versão gratuita com toda a qualidade. Se pretende conhecer o Projecto Colibri para validar que se encaixa nas necessidades da sua empresa, ou na sua necessidade profissional, descarregue a versão gratuita e use.

Projecto Colibri