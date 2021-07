Como cancelar uma subscrição da Apple no iPhone, iPad ou iPod touch

Recebeu um pagamento da Apple? Como sabemos as empresas costumam oferecer subscrições gratuitas de serviços por um período limitado de tempo. Findo esse período, e no caso dos utilizadores não cancelarem as subscrições, surgem os pagamentos.

Hoje ensinamos como podem cancelar uma subscrição da Apple.

Acabou de ser informado que lhe foi descontado um valor de uma subscrição da Apple? Pois… esqueceu-se de remover a subscrição que tinha do serviço’ Normalmente, pedindo a devolução do dinheiro à Apple a empresa dá resposta positivo. No entanto, caso não pretenda mesmo o serviço, pode sempre cancelar a subscrição.

Como cancelar uma subscrição no iPhone, iPad ou iPod touch?

Para começa abra a app Definições e em seguida toque no seu nome. Depois toque em Assinaturas.

Em seguida deverá verificar qual a assinatura que pretende cancelar na secção das assinaturas ativas. Por fim, selecionando a assinatura ativa, basta que carregue na opção cancelar assinatura.

A maioria das assinaturas é renovada automaticamente, exceto se as cancelar. Se cancelar uma assinatura paga, pode continuar a utilizar a assinatura até à data de faturação seguinte. Se cancelar durante um período experimental gratuito, poderá perder de imediato o acesso à assinatura.

Caso se tenha inscrito numa assinatura gratuita ou com desconto e não pretender renovar a mesma, cancele-a pelo menos 24 horas antes do fim do período experimental.

