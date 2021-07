MEO Beachcam: Informação em tempo real sobre a lotação das praias

Com a pandemia a crescer é verdade que a decisão sobre o local de férias se torna mais complicado. No entanto, tudo está preparado para mais uma época balnear e até há um serviço com informação em tempo real sobre a lotação das praias.

O serviço MEO Beachcam chega a mais de 100 praias portuguesas.

O MEO Beachcam, um serviço que resulta da parceria entre o MEO, marca de segmento de consumo da Altice Portugal, e o Beachcam, serviço gratuito de livecams que permite aceder a imagens das praias portuguesas, continua a crescer e atualmente já são 100 as praias, de norte a sul do país, incluindo as da Região Autónoma da Madeira, que dispõem deste serviço.

O serviço MEO Beachcam disponibiliza informação, em tempo real, sobre a lotação das praias, através de bandeiras com a seguinte legenda: bandeira verde, ocupação baixa; bandeira amarela, ocupação média; e, bandeira vermelha, ocupação plena. Esta informação é medida com base na quantidade de acessos à rede móvel e traduzida em gráficos com estimativa da evolução horária da afluência.

A par desta informação, os utilizadores podem também ver a sua praia preferida em direto, ter acesso a um conjunto de informações relacionadas com as condições meteorológicas, a intensidade do vento, a temperatura do mar, o nível das ondulações e outras informações relevantes fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, revela o comunicado da Altice Portugal.

Através do serviço disponibilizado, que funciona 24 horas por dia/7 dias por semana, o MEO Beachcam coloca a tecnologia ao serviço de todos aqueles que visitam as praias para a prática de modalidades aquáticas ou para apanhar sol durante os meses de verão.

Este serviço está disponível na televisão, através da box MEO, em qualquer dispositivo móvel como o telemóvel ou tablet através da app mobile (iOS e Android), e online.

