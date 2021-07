Qualcomm apresenta smartphone para Snapdragon Insiders por $1500

A Qualcomm é especialista em criar os processadores para equipar smartphones, mas nunca a tínhamos visto associada diretamente à criação de modelo em específico. Agora, em parceria com a Asus, a empresa criou um modelo muito particular e que estará disponível por $1500.

O Smartphone for Snapdragon Insiders Designed by ASUS é um smartphone 5G, com processador Snapdragon 888. Sem grandes surpresas, os Snapdragon Insiders serão os primeiros a serem notificados quando o modelo for disponibilizado.

Smartphone for Snapdragon Insiders Designed by ASUS

A Qualcomm acabou de apresentar o seu smartphone. Na verdade é seu e da Asus, empresa que concebeu o design e tratou da sua produção. O novo smartphone também não se apresenta com um nome muito específico, sendo ele um “smartphone para Snapdragon Insiders desenhado pela ASUS”.

Assim, e tal como é descrito, este será um smartphone destinado à comunidade de Insiders da marca, ainda que possa vir a ser lançado de forma global.

Observando as especificações, estamos perante um “normal” smartphone de topo, sem nada que se destaque verdadeiramente da concorrência. Assim, este conceito acaba por ser um pouco dececionante, considerando o preço de 1500 dólares a que foi anunciado. Este preço acaba por colocá-lo mais caro que a maioria dos topo de gama com especificações identicas.

As especificações

Esmiuçando esta nova proposta, vemos um smartphone com o processador Snapdragon 888 5G, quando já existe um modelo mais potente anunciado o Snapdragon 888+.

Tem 512 GB de armazenamento interno e 16 GB de RAM. O ecrã é de 6,78 polegadas com um ecrã OLED com 144Hz. Este ecrã tem proteção Gorilla Glass Victus e sensor de impressões digitais integrado, com tecnologia 3D Sonic Sensor Gen 2 da própria marca.

Só por estas especificações é fácil tirar algumas comparações com o modelo ROG Phone 5 Ultimate, lançado no início deste ano pela Asus, disponível por 1299,99 €.

A bateria é, no entanto, de menor capacidade que o modelo ROG, sendo de 4000 mAh e carrega a 65W, graças ao padrão de carregamento Quick Charge 5 da Qualcomm. É de referir que este padrão está preparado para suportar carregamentos acima dos 100W.

As câmaras apresentam um sensor principal de 64 MP (Sony IMX686), exite uma câmara ultra grande angular de 12 MP (Sony IMX363) e uma telefoto de 8 MP com capacidade de zoom ótico até 3 vezes e zoom digital 12 vezes. A câmara frontal é de 24 MP. Tem gravação áudio em stereo e permite gravação de vídeo até 8K a 30 fps.

Integra ainda as tecnologias mais comuns dos topo de gama como Wi-Fi 6E (tri-band), Bluetooth 5.2, Qualcomm aptX Adaptive e tecnologia Snapdragon Sound, NFC, sistema de navegação e é dual-SIM 5G.

Ainda não há uma data para o lançamento oficial, mas na página do produto, a Qualcomm indica que os Insiders serão os primeiros a ter acesso a essa informação.