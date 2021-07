Passatempo: Ganhe uma inscrição no workshop Criar Robôs de Automação com UiPath

A Rumos acaba de lançar uma edição limitada de workshops de verão, intensivos, práticos e de curta duração em algumas das mais atuais temáticas das TI. Intitulados “Tech Workshops”, estes cursos foram criados para oferecer aos participantes novas competências na área das Tecnologias da Informação e alcançar, assim, uma posição mais competitiva no mercado.

Neste contexto, está a oferecer uma inscrição no workshop Criar Robôs de Automação com UiPath no valor de 350 €. Participe e boa sorte!

A Rumos acaba de lançar uma edição limitada de workshops de verão, intensivos, práticos e de curta duração em algumas das mais atuais temáticas das TI. Os “Tech Workshops” são cursos criados para oferecer novas competências na área das Tecnologias da Informação e alcançar, assim, uma posição mais competitiva no mercado, aproveitando os meses de verão, por norma mais calmos a nível académico e profissional.

Dados por profissionais técnicos com elevadas competências e experiência comprovada, esta edição limitada de workshops práticos, tem como foco o saber-fazer, em temas relevantes no mercado das TI como Automação, Big Data, Cibersegurança, DevOps, Programação.

Estão planeados cinco workshops:

Cada um destes workshops acontece em modalidade Live Training e tem a duração de 9 horas distribuídas – 3 horas em 3 manhãs.

Ao concluir com aproveitamento o workshop, para além do Certificado de Frequência Rumos, os participantes vão receber também um badge digital para partilharem com a sua rede profissional online as novas competências em tecnologias de informação.

Neste contexto, está a sortear uma inscrição no workshop Criar Robôs de Automação com UiPath no valor de 350 €, que acontece nas manhãs de 26, 28 e 30 de julho.

Para se habilitar a esta inscrição terá apenas que cumprir os seguintes requisitos:

Subscrever a Newsletter da Rumos

Deixar um comentário no presente artigo com a frase “Eu quero participar no workshop Criar Robôs de Automação com UiPath.”

Passatempo: Ganhe uma inscrição no workshop Criar Robôs de Automação com UiPath

Boa sorte a todos os participantes!