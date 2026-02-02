PplWare Mobile

Inversão dramática: preços do ouro e da prata em queda histórica

Notícias 2 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Manuel da Rocha says:
    2 de Fevereiro de 2026 às 12:10

    A razão é outra… vários fundos, apostaram 700 triliões, de dólares, em futuros, de metais preciosos, só em Janeiro. Já tinham contratos até 6300!!! Com a liquidação, dos futuros, neste fim de semana, lucraram 8230 triliões, retirando-se, do mercado. Sem aqueles movimentos, sem esticarem contratos, por 4300 anos, é normal que “corrija”, de volta aos 2500. Na platina, está a acontecer, o mesmo.

  2. Grunho says:
    2 de Fevereiro de 2026 às 12:25

    Os imperialistas a tentar safar o dólar… Não vão longe. Daqui a pouco tem a cotação do papel comercial do BES.

