O Sol soltou uma poderosa chama de classe X, a mais poderosa desde 2017

O Sol entrou no ano passado no seu 25.º ciclo e os cientistas esperavam que este novo ciclo fosse como o 24.º, compreendido entre 2008 e 2019, que foi bastante calmo. No entanto, o Sol parece estar a acordar do período de silêncio do seu ciclo de 11 anos. No passado dia 3 de julho de 2021, às 15:29, a nossa estrela selvagem cuspiu a sua primeira explosão de classe X do Ciclo Solar 25.

Segundo os astrónomos, este foi o sinalizador mais poderoso que vimos desde setembro de 2017.

Sol cuspiu uma língua de fogo poderosa

As erupções de classe X estão entre as erupções solares mais poderosas da nossa estrela hospedeira. Entre as várias explosões significantes desta classe, a mais marcante até hoje assinalada aconteceu com uma surpreendente X28 em novembro de 2003.

Este novo surto não foi tão intenso, com uma classificação de X1.5 – mas, mesmo assim, produziu uma pulsação de raios-X que atingiu a atmosfera superior e conseguiu causar um blackout de rádio de ondas curtas sobre o Oceano Atlântico.

A chama de classe X mais recente, anterior a este novo, ocorreu em setembro de 2017, quando o Sol entrou em erupção com uma chama X8.2.

Esta atividade é um sinal, junto com um aumento nos anéis coronais de plasma que se elevam da superfície do Sol, que o ciclo está definitivamente a tornar-se mais ativo. Embora a nossa estrela pareça bastante consistente da nossa perspetiva quotidiana aqui na Terra, uma visão de longo prazo revela uma atividade dinâmica. Parte disso é o ciclo solar.

Isso baseia-se no campo magnético do Sol, que gira a cada 11 anos, trocando de lugar os polos magnéticos norte e sul. Não se sabe o que impulsiona estes ciclos (investigações recentes sugerem que tem a ver com um alinhamento planetário de 11,07 anos), mas os polos mudam quando o campo magnético está mais fraco, também conhecido como mínimo solar.

Como o campo magnético da nossa estrela controla a sua atividade – as manchas solares (regiões temporárias de campos magnéticos fortes), erupções solares e ejeções de massa coronal -, este estágio do ciclo manifesta-se como um período de atividade mínima.

A estrela vai ficar mais agressiva nos próximos anos

Uma vez que os polos tenham mudado, o campo magnético fortalece-se e a atividade solar atinge um máximo solar antes de diminuir para a próxima mudança polar. O mínimo solar mais recente ocorreu em dezembro de 2019, portanto, nos próximos meses e anos, devemos esperar ver o Sol a ficar mais turbulento, atingindo o máximo por volta de julho de 2025.

Nem todos os máximos solares são criados iguais. Então, não está totalmente claro se teremos um ciclo fraco ou poderoso. A contagem média de manchas solares para um máximo é 179. O Ciclo Solar 24 atingiu um pico de apenas 114. A NASA e a NOAA previram que o Ciclo Solar 25 será semelhante, com um pico de 115 manchas solares, mas outros cientistas previram exatamente o oposto – um dos máximos solares mais fortes já registados.

Curiosamente, levou quase o dobro do tempo para o primeiro surto de classe X aparecer no Ciclo Solar 24. Se isso for significativo, não saberemos até depois do máximo solar para o Ciclo Solar 25.

A Terra corre perigo?

Bem, se uma explosão solar ou ejeção de massa coronal explodir na direção da Terra, podemos ver alguns efeitos. Não há perigo da radiação para nós, humanos, que lutamos na superfície. A atmosfera protege-nos. No entanto, as chamas mais poderosas – como a do passado dia 3 de julho – e chamas mais fracas, classe M, podemos assistir a algumas interrupções nas camadas atmosféricas por onde os sinais de comunicação viajam.

Isso significa que as comunicações de rádio e os sistemas de navegação podem ser afetados. Para os eventos mais extremos, as redes elétricas podem ser desligadas, embora isso aconteça raramente.

O material da nossa estrela também pode desencadear auroras aqui na Terra, à medida que as partículas interagem com os gases na atmosfera do nosso planeta para produzir o fenómeno brilhante.

A mancha solar que produziu a erupção, chamada 2838, desenvolveu-se durante a noite do nada e também foi responsável por uma erupção M2. Desde então, ela girou para longe do campo de visão do outro lado do Sol, onde pode ainda estar ativa. Teremos que esperar alguns dias para ver se ela volta.

