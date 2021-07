Demo de Sea of Craft já disponível

Em desenvolvimento pelos estúdios indie Wizard Games, Sea of Craft é um jogo de aventura e ação passado nos mares e que aborda a temática de construção de navios e outros tipos de embarcação.

O jogo acaba de receber uma demo jogável.

Sea of Craft é um jogo de ação e aventura que se passa sobre as águas de mares e oceanos. Um dos aspetos mais importantes do jogo corresponde à construção de navios e outros tipos de embarcação, que abre portas à imaginação de cada jogador.

Basicamente, o jogador vai ter de ir recolhendo recursos que vais encontrando espalhados pelo mapa. Com esses materiais, poderá dar uso à sua imaginação para criar todo o tipo de embarcações que consiga.

A ação de Sea of Craft decorre no mar de Beela South Sea que, segundo a Wizard Games, se trata de um oceano vasto e completamente aberto à exploração, no qual o jogador terá uma total liberdade para se aventurar e procurar recursos. Segundo o que se sabe, este vasto oceano terá uma área de 64km², que poderá vir a ser expandido em DLC futuros.

O jogo terá uma perspetiva dominante na terceira pessoa e contará com um sistema de física altamente realista da água, o que será importante, dado o tipo de embarcações que os jogadores poderão vir a construir. Dado que a maior parte dos jogadores não serão, certamente, engenheiros navais, convém o jogo ter um sistema de física minimamente aceitável para que as embarcações tenham o comportamento mais correto possível.

Isto, pois Sea of Craft vai permitir a criação das embarcações mais impossíveis que a imaginação dos jogadores conseguir criar.

Os mares de Sea of Craft estão recheadas de locais para explorar mas também de perigos. Desde outros navios (outros jogadores) e passando por monstros marinhos, haverá muita ação neste vasto oceano. Cada combate traz um loot mas também existem ruínas de civilizações antigas que escondem vastas riquezas.

3 modos principais de jogo:

Challenge

Open Sea

Sandbox

Além do modo Campanha, o jogo permitirá ainda um desafiante modo multiplayer PvP onde a criatividade dos jogadores poderá ser posta à prova frente a frente com a de outros.

A Wizard Games já indicou ainda que o jogo vai apresentar vários minijogos, entre os quais, Spy Ducks, Fast and Furious, Fishing Challenge e Ghost Ships.

Sea of Craft permitirá ainda, a troca dos vários designs de navios criados com outros jogadores, num local ingame designado de Ship Expo.

Sea of Craft será lançado no final deste verão para PC.