Sabia que em 2022, a NASA encontrou uma nave despenhada sobre a superfície de Marte?

A imagem não é uma montagem nem um ‘deep fake’. Como não podia deixar de ser, tornou-se rapidamente viral, mas tem uma explicação totalmente lógica.

Uma imagem intrigante captada em Marte

A imagem que ilustra esta notícia foi captada em 2022 pelo pequeno helicóptero Ingenuity da NASA durante um dos seus muitos sobrevoos em Marte.

Como pode observar-se, mostra uma estrutura fragmentada com aparente forma de disco voador sobre a superfície do planeta vermelho. A cena, que rapidamente se tornou viral na internet, alimentou teorias sobre uma suposta nave de origem extraterrestre, embora a realidade não tenha tardado a vir ao de cima.

Segundo dados oficiais do Jet Propulsion Laboratory (JPL), o objeto corresponde ao paraquedas supersónico e ao backshell do róver Perseverance. De facto, esta carcaça protetora foi a que lhe permitiu sobreviver à entrada na atmosfera marciana em fevereiro de 2021.

Ambos os elementos separaram-se durante a descida e acabaram por embater no solo.

Uma aterragem complexa e perfeitamente documentada

O processo de entrada, descida e aterragem em Marte é extremamente exigente. A nave suporta temperaturas elevadas, forças gravitacionais intensas e velocidades próximas dos 20.000 km/h. Nesse contexto, cada componente desempenha um papel crítico para garantir o sucesso da missão.

A própria equipa da NASA destacou a importância destas imagens aéreas.

Cada vez que voamos, o Ingenuity cobre novo terreno e oferece uma perspetiva que nenhuma missão anterior tinha conseguido.

Explicou na altura Teddy Tzanetos, responsável pelo helicóptero no JPL.

As fotografias captadas durante o voo 26 permitem analisar com maior precisão o estado dos materiais após o impacto. O backshell, por exemplo, atingiu a superfície marciana a cerca de 126 km/h, gerando um campo de destroços que serve agora como fonte de dados para os engenheiros.

Imagens-chave para futuras missões a Marte

Longe de ser uma simples descoberta visual, este material tem um valor estratégico. Os especialistas do programa Mars Sample Return solicitaram este tipo de observações para validar modelos e melhorar os sistemas de aterragem de futuras missões robóticas e até tripuladas.

Se estas imagens confirmarem que os nossos sistemas funcionaram como pensávamos, ou fornecerem um único dado útil para planear futuras missões, será incrível.

Referiu Ian Clark, engenheiro do projeto Perseverance. Além disso, sublinhou que mesmo no pior cenário, o material visual continua a ser “inspirador”.

O paraquedas, com 21,5 metros de diâmetro, foi o maior alguma vez utilizado em Marte. Embora parcialmente coberto por poeira, não apresenta danos visíveis após a sua utilização, o que reforça a fiabilidade deste tipo de tecnologias em condições extremas.