Blackb0x é uma nova ferramenta de jailbreak para modelos mais antigos de Apple TV

Se tem uma Apple TV da segunda ou terceira gerações, então não a encoste. Há formas de as tornar úteis com algum software para jailbreak. Segundo o que foi agora anunciado, há uma nova ferramenta chamada “Blackb0x”, lançada esta semana, para desbloquear modelos mais antigos da Apple TV.

Conforme sabemos, a Apple abandonou o suporte para as Apple TV mais antigas sem tvOS. Contudo, isso não significa que não haja mais pessoas a usar estes modelos.

Tem uma Apple TV antiga? Tire-a da gaveta

A Apple abandonou o suporte a gerações mais antigas da sua box de TV quando introduziu na Apple TV 4 o tvOS. As anteriores, como, por exemplo, a 3.ª geração, ainda está perfeitamente funcional e pode ser potenciada com software de terceiros. Assim, essa ferramenta funciona com Apple TVs de segunda e terceira gerações e permite aos utilizadores fazer o jailbreak facilmente destes dispositivos.

O processo é bastante simples e o único requisito é ter um Mac, pois o processo é feito através de uma app macOS.

O que traz e novo este software?

Há variado software que já não corre no sistema operativo destas Apple Tvs mais antigos. Por exemplo, o YouTube já não funciona nestes modelos, mas há mais apps que deixaram de ser suportadas.

Com o jailbreak, os utilizadores podem pelo menos adicionar algumas extensões, como o Kodi, por exemplo, e divertir-se com o hardware antigo.

Conforme é referido pelo iDownloadBlog, o jailbreak é tethered nalguns casos e untethered noutros. Isto é, depende do modelo e da versão do sistema operativo, conforme podemos ver a seguir:

Apple TV 3,2 (A1469) (tvOS 8.4.x untethered, tvOS 7.x tethered)

Apple TV 3,1 (A1427) (tvOS 8.4.x untethered, tvOS 7.x tethered)

Apple TV 2,1 (A1378) (tvOS 7.1.2 tethered, tvOS 6.1.4 untethered)

A jailbreak tethered quer dizer que o processo de jailbreak precisa ser refeito sempre que o dispositivo é ligado, enquanto o jailbreak untethered é permanente. Se quiser mais detalhes veja no site de suporte do Blackb0x na página GitHub.