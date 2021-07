Passatempo: Ganhe um teclado mecânico Mars Gaming MKTKLPT

Está a precisar de renovar o seu setup? Hoje com a PcComponentes.pt temos para lhe oferecer um teclado mecânico da Mars Gaming. O modelo MKTKLPT com layout em português (PT-PT), tem um sistema de iluminação RGB e tecnologia H-MECHANICAL RED.

O teclado Mars Gaming MKTKL apresenta-se com iluminação RGB, tecnologia H-Mechanical RED e com um design compacto TKL. Vem equipado com tecnologia Anti-Ghosting, USB dourado 18K, cabo de nylon reforçado e teclas otimizadas em altura, o MKTKL garante uma experiência de jogabilidade profissional com a qual pode desfrutar dos seus jogos ao máximo e com total liberdade de movimentos.

Passatempo

Quer ganhar este teclado mecânico Mars Gaming MKTKLPT? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que dois deles são obrigatório e, que quantos mais cumprir, mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos obrigatórios: 1 – Subscrever a Newsletter da PcComponentes.pt. IMPORTANTE: Depois de introduzir o seu endereço de e-mail na caixa de subscrição, irá receber um e-mail de confirmação. Neste e-mail deverá clicar em “Quero receber as ofertas” para que a inscrição no passatempo seja válida. 2 – Comentar o presente artigo com a frase: Eu quero ganhar um teclado mecânico Mars Gaming MKTKLPT com o Pplware e os PcDays da PcComponentes.pt! Nota: A frase deve ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Requisitos não obrigatórios: 1 – Seguir a página de Facebook da PcComponentes.pt

2 – Seguir a página de Instagram da PcComponentes.pt

3 – Seguir a página do YouTube da PcComponentes.pt

4 – Seguir a página de Twitter da PcComponentes.pt Regras:

O passatempo tem início dia 06 de julho às 16:30h e termina no dia 13 de julho às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo: Ganhe um teclado mecânico Mars Gaming MKTKLPT