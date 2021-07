The Boring Company de Musk recebe aprovação para construir um túnel na Florida

Além da Tesla e da SpaceX, Elon Musk é ainda o fundador da The Boring Company: uma empresa de infraestrutura e construção de túneis fundada em 2016. Esta conseguiu, agora, a aprovação para a construção de um túnel na Florida.

O sistema de trânsito será instalado entre o centro da cidade e a praia, em Fort Lauderdale.

A The Boring Company surgiu na sequência da insatisfação de Elon Musk face à atual rede de transportes – às suas limitações – bem como ao congestionamento das cidades. Nesse sentido, o CEO apresentou formalmente a sua proposta para construir um sistema de trânsito subterrâneo entre o centro da cidade e a praia, em Fort Lauderdale, Florida.

A proposta do Las Olas Loop chegou, após meses de discussão entre a empresa e as autoridades da cidade, por forma a resolver problemas relacionados com o estacionamento na praia. Por sua vez, a confirmação surgiu depois de um tweet do presidente da Câmara, Dean Trantalis – o método favorito de Musk para dar as novidades.

Os detalhes do projeto da The Boring Company de Elon Musk estão, atualmente, retidos. Isto, porque as leis da cidade exigem concorrência, ou seja, a apresentação de várias propostas para os seus projetos. Nesse sentido, as empresas têm um período de 45 dias para as apresentar.

The Boring Company: Túnel de vaidade?

Apesar de haver uma estrada que já liga o centro da cidade à praia, o túnel da The Boring Company pretende oferecer opções de estacionamento na estação de comboios de Brightline, bem como a possibilidade de circular num Tesla, através do túnel. Conforme adiantado pelo CNN, os urbanistas estimam que o preço do passeio rondará os 5-8 dólares, por pessoas, ao passo que um Uber custa 10.

Neste momento, a Florida tem apenas dois projetos de túnel, uma vez que o calcário presente na superfície dificulta a perfuração. Além disso, o estado também possui elevados níveis de águas subterrâneas e recebe muitas chuvas, aumentando a possibilidade de inundação dos túneis. Ou seja, a tipologia da própria área é muito acidentada.

Em junho, a The Boring Company conseguiu revelar o seu primeiro projeto, em Las Vegas, num esforço que visava reduzir uma caminhada de 45 minutos para uma viagem de dois. Contudo, aquele foi criticado e considerado um projeto de vaidade, onde o foco estava nos carros da Tesla e não na tentativa de transportar passageiros de forma eficiente.