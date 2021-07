Com o Windows 11 acessível no Programa Insiders da Microsoft, muitos utilizadores optaram por testar esta nova versão e perceber o que tem de novo. Mesmo com toda a questão dos requisitos e a obrigatoriedade de ter TPM e outros, este novo Windows 11 foi abraçado por muitos.

A verdade é que é uma versão de testes e ainda com alguma instabilidade natural e esperada. Assim, muitos querem reverter e voltar à versão anterior, ao Windows 10 que estão já habituados a usar. Este é um passo possível, mas que tem um período muito curto para acontecer.

Tal como já tinha acontecido com o Windows 10, a Microsoft abriu o seu programa de desenvolvimento e testes aos utilizadores. Desta forma consegue ter uma visão mais alargada de problemas e detetar falhas de forma antecipada, resolvendo-as.

Claro que esse programa tem um inconveniente associado e que é bem conhecido. A instabilidade e a possibilidade de problemas é real, não sendo por isso recomendado que estas versões sejam usadas em máquinas de produção e que requererem uma maior confiança.

A cada nova versão instalada, a Microsoft garante aos utilizadores um período em que podem reverter para a versão anterior. Desta forma, fica garantido que conseguem reverter de qualquer problema que surja e que possa impedir a utilização.

No Windows 11, pelo menos nesta primeira build, o período atribuído é muito menor. A Microsoft garante aos utilizadores apenas 10 dias para poderem reverter para o Windows 10 e assim ter o seu sistema numa versão estável e livre de qualquer problema.

Até agora, a Microsoft garantia aos utilizadores uma janela de 30 dias para estes poderem reverter e regressar às versões anteriores. Este era um processo rápida e automático, que mantinha todos os dados dos utilizadores intactos.

Com o chegar desta mudança, a Microsoft acaba por condicionar os utilizadores do Windows 11. Se os 10 dias forem ultrapassados, a única solução é mesmo a reinstalação completa do Windows 10, de forma manual e com potenciais problemas para os utilizadores.