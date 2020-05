Boring Company: sistema de transporte Loop de Elon Musk deverá estar pronto em 2021

A empresa Boring Company de Elon Musk está empenhada em criar um sistema de transporte subterrâneo completamente revolucionário. De forma a fugir ao trânsito de Las Vegas, os carros irão entrar num túnel que os leva de um ponto ao outro da cidade de forma muito mais rápida.

Para já, o primeiro Loop a ser inaugurado, deverá ser o do Centro de Convenções de Las Vegas cujo túnel já foi finalizado.

Centro de Convenções de Las Vegas será o primeiro a receber o Loop

A Boring Company finalizou a construção de um túnel no Centro de Convenções de Las Vegas com vista a implementar o sistema de transportes Loop já em 2021. Apelidado de Las Vegas Convention Center Loop – LVCC Loop -, irá proporcionar um sistema de transporte rápido e conveniente para os participantes de convenções e feiras que decorrem naquele espaço.

Trata-se de um percurso de 1 milha (1,61 km) que pode custar até 52,5 milhões de dólares. Se tudo correr como esperado, deverá ficar concluído em 2021.

O projeto tem como objetivo transportar, através de carros Tesla, mais de 4000 pessoas por hora dentro do Centro de Congressos. Assim, uma caminhada de 15 minutos, passará a demorar apenas 2 minutos.

Para o futuro, deverá haver uma ligação do Loop à Strip, ao Aeroporto Internacional de MacCarran e ao estádio de Las Vegas. Mas ainda não há anúncio de quando se iniciarão os trabalhos.

A pensar na CES 2021

Neste momento, existem dois túneis completos (o primeiro foi finalizado em fevereiro). Agora, a Boring Company vai começar a trabalhar nas estações no início e final do percurso e ainda numa terceira paragem a meio do percurso que irá ligar o Loop à estação de metro.

O objetivo, se a pandemia assim o permitir, é que o sistema de transportes esteja pronto a tempo da CES 2021 – Consumer Eletronics Show. Assim, será melhorada a circulação das centenas de pessoas que por lá irão passar e minimizando o desgaste físico habitual deste tipo de eventos.