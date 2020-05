Scarlet Nexus anunciado para a nova Geração

A Bandai Namco revelou recentemente o desenvolvimento de Scarlet Nexus, um novo título de ação a caminho das consolas de Próxima Geração.

O uso de poderes psicocinéticos surge como especial novidade neste jogo de ação.

O jogo está a ser desenvolvido por elementos da Bandai Namco que também estiveram presentes no desenvolvimento da série Tales of…

Scarlet Nexus foi anunciado para as consolas da atual geração (Playstation 4 e Xbox One) assim como para as da Próxima Geração (Xbox Series X e PlayStation5). Isto além de também estar previsto ser lançado para PC (via steam).

No jogo iremos conhecer Yuito Sumeragi, um personagem que nos surgem com a habilidade de psicocinética, ou seja, a capacidade de controlar objetos físicos através da mente.

Num futuro distante, na cidade de New Himuka (uma cidade altamente futurista), foi descoberta uma hormona psiónica no cérebro humano, que possibilita às pessoas o uso de poderes extra-sensoriais.

Entretanto, e sem revelação se se encontra relacionado com a descoberta dessa hormona, surgiram no planeta seres mutantes, os Outros, com um apetite voraz pelos cérebros humanos.

Estes seres são, ao que parece, imunes às armas convencionais pelo que cabe a uns poucos seres humanos com capacidades psíquicas extremamente evoluídas, lutar pela sobrevivência da raça humana.

Dessa forma, foi criada a Other Suppression Force (Força de Supressão dos Outros) composta por estes soldados psíquicos. A última linha de defesa da Humanidade.

“A próxima geração de consolas permite o desenvolvimento de Scarlet Nexus em todo o seu potencial“, refere Keita Iizuka, produtor do jogo acrescentando ainda que “Os jogadores podem esperar um grafismo e batalhas psíquicas com alta resolução e framerates, assim como combates totalmente interativos em tempo real com animações dinâmicas. E utilizando o Smart Delivery da Xbox Series X poderemos satisfazer da melhor forma tanto jogadores de Xbox One como de Xbox Series X.”

“O objetivo de Scarlet Nexus será a criação de uma nova forma de ver e jogar os Japanese RPGs. Com uma estética altamente futurista o jogo apresenta ainda um combate que junta ação frenética com planeamento tático. Tudo isto possibilitado por uma equipa que tem uma vasta experiência no desenvolvimento de jogos do género.” referiu por seu lado Hervé Hoerdt, Vice-Presidente do Marketing da Bandai Namco.

Scarlet Nexus será lançado para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC, ainda sem data concreta.