COVID-19: Fim do Estado de Emergência faz diminuir tráfego de dados

O que aconteceu às comunicações após Estado de Emergência? Numa situação nunca antes vista, esta Pandemia está a ser analisada através de várias variáveis. No que diz respeito ao confinamento e desconfinamento, é interessante analisar qual o tráfego gerado pelas comunicações de voz e dados.

De acordo com a ANACOM, o fim do estado de emergência fez subir chamadas telefónicas, dados móveis e encomendas, enquanto tráfego de dados fixos diminui.

O que aconteceu após Estado de Emergência nas comunicações?

Na semana após o desconfinamento, ou seja, de 04/05 a 10/05/2020, o tráfego de voz aumentou 6% face à semana anterior, enquanto que o tráfego de dados diminuiu 5%.

A descida ocorrida no tráfego de dados, deveu-se à queda de 5% verificada no tráfego fixo, visto que o tráfego de dados móveis aumentou 3%. No caso do tráfego de voz, tanto o tráfego de voz fixa, como o tráfego de voz móvel aumentaram 6%.

Testes à velocidade da Internet diminuiriam

Na semana de 04/05 a 10/05, além de se ter registado uma descida do tráfego de dados, também se verificou uma redução ligeira do número de testes à velocidade da internet realizados diariamente com o NET.mede, apesar de continuarem muito acima daquilo que se registava na fase pré-COVID19.

No caso dos acessos fixos residenciais, foram feitos 4120 testes nesta semana, ligeiramente abaixo dos 4216 registados na semana anterior, mas ainda assim mais do dobro dos testes que eram feitos antes da pandemia (cerca de 2 000 testes/dia).

Nos acessos móveis, o número médio diário de testes (cerca de 1 200) quase triplicou comparando com o período antes da pandemia – na semana de 4 a 10 de maio abrandou ligeiramente para 1 076 testes por dia.

As encomendas postais cresceram pela terceira semana consecutiva. O tráfego de encomendas postais manteve a tendência de crescimento, encontrando-se acima do contabilizado no período pré-COVID19.

