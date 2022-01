E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de de algumas novidades da Samsung, do novo modelo Redmi Note 11, da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, e muito mais.

Foi em meados de 2021 que informámos que a Valve estaria a preparar a sua própria consola designada de Steam Deck. Esta promete ser uma grande aposta da dona da plataforma de jogos Steam e a expetativa envolta da mesma é bastante elevada.

No entanto, a Steam Deck era esperada no passado mês de dezembro. Mas, tal como outros equipamentos, sofreu adiamentos. Contudo, agora a Valve confirmou que a sua consola portátil vai chegar no final do mês de fevereiro.

Os tablets da Samsung, apesar a concorrência em crescimento, continuam a ser as melhores opções no mundo Android. Com a nova geração a chegar, os Galaxy Tab S8 (nas versões básica, plus e ultra), há cada vez mais informações reveladas.

Eis tudo o que se sabe da nova linha de tablets.

Matéria negra é uma parte do Universo que os astrónomos sabem que existe, mas ainda não conseguiram determinar exatamente o que é. Sabem que é matéria, porque se consegue medir a sua existência através da força gravitacional que ela exerce. É negra porque não emite luz e é exatamente por esta característica que o seu estudo é muito difícil.

Acredita-se que a energia negra e a matéria negra compõem quase 95% do nosso universo. Por isso é que a descoberta de uma galáxia sem matéria negra está a deixar os cientistas perplexos!

Depois de muitas notícias que surgiram nas últimas semanas que davam conta de um atraso no lançamento do novo Exynos da Samsung e de um desmentido, eis que a fabricante apresenta oficialmente o seu novo processador. O Exynos 2200 é já uma realidade e, no início do próximo mês deverá vir já integrado nos novos smartphones de topo.

O Exynos 2200 tem uma GPU Xclipse, baseado na arquitetura AMD RDNA2.

Tal como acontece em outras áreas, também a área da aeronáutica poderá mudar nos próximos tempos. Hoje em dia já se ouve falar em carros voadores, aviões movidos a energia elétrica, etc.

Hoje damos a conhecer o Celera 500L, um avião “bala” que é direcionado para a aviação empresarial.

Foi no final de outubro que a Xiaomi deu a conhecer a linha de smartphones Redmi Note 11. Estes smartphones de gama média da Redmi têm vindo a ser a opção certa para muitos consumidores ao longo dos últimos anos e a verdade é que o seu lançamento na Europa já estava a tardar.

Através das suas redes sociais, a Xiaomi avançou com mais informações e já definiu uma data para o lançamento.

No mercado das placas gráficas estamos habituados a dois grandes nomes: Nvidia e AMD. No entanto a Intel também está a atacar em força para fazer tremer a concorrência, mas não é a única. Também já aqui falámos algumas vezes da empresa chinesa Innosilicon que desenvolve também as suas próprias placas gráficas que, segundo as características, também são máquinas poderosas.

Mas segundo as mais recentes informações, a Innosilicon será a primeira empresa deste segmento a lançar uma placa gráfica com um processo de fabrico de 5nm.

A Microsoft adquiriu mais uma empresa gigante da área da tecnologia, desta vez da área dos jogos. A Microsoft anunciou hoje a compra da Activision Blizzard, empresa produtora de jogos, como ‘Call of Duty’, ‘Candy Crush’ e ‘World of Warcraft’, por mais de 60.000 milhões de euros (68,7 mil milhões de dólares).

As ações da tecnológica liderada por Satya Nadella estão em baixa de 2,13% para 303,60 dólares.

Todos nós já ouvimos falar no cartão SIM, o que usamos nos nossos smartphones para ligar à rede do operador. Com a evolução da tecnologia, passamos a ouvir falar em eSim, um "cartão" SIM digital que lhe permite ativar um plano móvel da sua operadora sem ter de utilizar um cartão nano-SIM físico.

Agora chegou o iSIM, que permite que toda a tecnologia do cartão SIM esteja integrada no processador principal do smartphone.

A Canon Europa acaba de anunciar a EOS R5 C, uma câmara de cinema híbrida e poderosa que combina os recursos cinematográficos profissionais da gama EOS Cinema com as capacidades fotográficas do Sistema EOS R.

A Canon EOS R5 C surge assim como a primeira câmara Full Frame 8K do Sistema EOS Cinema.

Algumas companhias aéreas estão a cancelar voos com os Estados Unidos da América como destino devido ao lançamento da nova tecnologia 5G no país. Conforme alegam, estão preocupadas com a possibilidade de interferência com alguns instrumentos dos aviões.

O principal prejudicado é, segundo as companhias aéreas, o Boeing 777.

O A-76 é atualmente o maior iceberg do mundo, um posto que era detido pelo A-23A, com cerca de 3.880 quilómetros quadrados. No entanto, o iceberg A-68, que também já foi, por um curto período de tempo, o maior do mundo, teve uma particularidade interessante.

O iceberg A-68 despejava um enorme volume de água doce no oceano.

O fim da linha Note começa a parecer cada vez mais óbvio, principalmente depois do Galaxy S21 Ultra ter suporte para a S Pen. Ainda assim, a Samsung nunca falou abertamente sobre esta evolução de conceito, até hoje num editorial partilhado no Samsung Newsroom por TM Roh, presidente e líder de Negócios de Experiência Móvel da Samsung.

Neste texto fica claro aquilo que os rumores já davam como certo, o Samsung Galaxy S22 Ultra será o próximo Note e a linha completa será apresentada em fevereiro.

Se antes o espaço precisava de ser construído para os filmes, hoje, já há filmes a serem gravados fora da Terra. Além do filme russo que cujas filmagens já se realizaram no espaço, também os Estados Unidos estarão perto do feito. Contudo, por não serem essas viagens esporádicas suficientes, será construído um estúdio de cinema e entretenimento no espaço.

Se correr conforme esperado, será lançado em 2024.