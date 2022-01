Companhias aéreas cancelam voos devido ao lançamento da nova tecnologia 5G nos EUA

Algumas companhias aéreas estão a cancelar voos com os Estados Unidos da América como destino devido ao lançamento da nova tecnologia 5G no país. Conforme alegam, estão preocupadas com a possibilidade de interferência com alguns instrumentos dos aviões.

O principal prejudicado é, segundo as companhias aéreas, o Boeing 777.

A Emirates, Air India, ANA, China Airlines, entre outras, anunciaram que vão cancelar ou suspender alguns voos que tenham os Estados Unidos da América como destino. Isto, porque, com o lançamento da banda C 5G, surgem preocupações relativamente a possíveis interferências com alguns instrumentos dos aviões, especificamente dos Boeing 777.

De acordo com o The Verge, o anúncio feito pela Emirates é um dos mais claros. A companhia aérea, descrita pela Reuters como o maior operador do Boeing 777 do mundo, alega estar a suspender voos para Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, São Francisco e Seattle, a partir de hoje e até “novo aviso”. Apesar dessa suspensão, a companhia aérea continuará a realizar voos para Nova Iorque JFK, Los Angeles (LAX), e Washington, DC (IAD).

Conforme tornou público, a Emirates está a “trabalhar de perto com as fabricantes de aeronaves e as autoridades competentes para aliviar as preocupações operacionais”.

Além desta, também a China Airlines anunciou que vai remarcar alguns voos, e a Lufthansa, que já cancelou pelo menos um voo para os Estados Unidos da América, alterou alguns dos aviões previstos para poder operar no país. Da mesma forma, registaram-se alterações de aviões em companhias aéreas como a Air India, Singapore Airlines e Austrian Airlines, estando a Cathay Pacific preparada para o fazer também, se necessário.

Por sua vez, as companhias aéreas americanas alertaram, no início do dia de hoje, que o lançamento da nova tecnologia do 5G poderia causar “perturbações catastróficas” nos seus horários de voo. Segundo a Federal Aviation Administration, a preocupação prende-se com o facto de os sinais da banda C 5G poderem interferir com os altímetros de radar utilizados em alguns aviões, pondo em causa a segurança dos tripulantes.

Leia também: