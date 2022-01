Para além das suas apostas “convencionais” no mercado dos smartphones, a Xiaomi tem também estado a projetar uma oferta no segmento dos dispositivos dobráveis. Este é um nicho que está a crescer e a gerar muita curiosidade.

Segundo informações, a Xiaomi apresentará um novo dobrável com dimensões menores e com um preço que ficará muito abaixo do que o mercado pratica.

Xiaomi quer fazer frente à Samsung

O mercado tem mostrado que há interesse nos smartphones dobráveis. As propostas não param de surgir dando sinais claros que há muito espaço para se evoluir na oferta.

A Xiaomi tem acompanhado este movimento e há já várias propostas suas no mercado ou prontas a serem apresentadas em breve.

Hardware de topo para a nova proposta dobrável

O que surgiu agora na rede social Weibo revela que a Xiaomi já prepara a sua próxima aposta. Este será um dobrável de dimensões menores, sendo apontado como um smartphone próximo do Galaxy Flip 3, que tanto sucesso tem trazido à Samsung, com as suas dimensões menores.

De acordo com estas informações, este virá equipado com um ecrã flexível FHD+ de 120Hz, um SoC Snapdragon da família 8 Gen e uma câmara de 50 Mpx com abertura 1/1.5'.

O preço será o trunfo da Xiaomi

O ponto mais importante desta revelação feita está no que se pensa ser o preço. A Xiaomi quer comercializar esta proposta ao preço de um normal topo de gama da marca, ou seja, a um preço mais baixo que a maioria dos dobráveis.

Assim, e do que pode ser visto, o novo smartphone da Xiaomi poderá ter como alvo o Galaxy Flip 3 da Samsung. As propostas nestes smartphones começam a crescer e este poderá ser naturalmente um fator determinante no momento da escolha para a maioria dos utilizadores.

Leia também: