Konami já ganhou mais de 160 mil dólares com venda de NFTs

Há cada vez mais empresas e entidades interessadas nas NFTs, (“Non-fungible Token" ou “Token não-fungível”). E entre os nomes que já apostaram nesta tecnologia, temos vários ligados ao segmento dos videojogos, como a Konami. E parece que esta aposta da empresa japonesa está a correr de vento em popa.

Segundo as mais recentes informações, a Konami já ganhou mais de 160 mil dólares com a venda de NFTs no seu leilão da série de jogos Castlevania. O item mais valioso vendido no leilão foi nada menos do que 26 mil dólares.

Konami arrecadou mais de 160 mil dólares com venda de NFTs

A Konami foi uma das várias empresas que já se rendeu à tecnologia NFT. E entre os dias 12 e 14 de janeiro, a marca japonesa de videojogos organizou um leilão de NFTs relacionados com a popular série de jogos Castlevania. Segundo as informações recentes, este leilão foi um verdadeiro sucesso e rendeu mais de 160 mil dólares (~140 mil euros) para a criadora de títulos. No total foram vendidos 162 mil dólares em em produtos neste formato inovador.

Ao todo, a Konami vendeu os direitos de propriedade digital de 14 imagens e gifs. E o item mais valioso, que pode ver na imagem seguinte, foi adquirido por 26 mil dólares (~23 mil euros).

Esta iniciativa teve como objetivo comemorar os 35 anos do jogo e a coleção Konami Memorial NFT trazia itens que foram inspirados nos primeiros capítulos da série e de Castlevania: Circle of The Moon, o primeiro título da mesma para o Game Boy Advance. O leilão realizou-se através do site OpenSea, uma referência para investidores desta tecnologia.

Contudo, na prática, os compradores apenas adquiriram um certificado de posse de uma versão específica dos itens digitais. A Konami já havia salientado que no anúncio do leilão que a aquisição de um item não garantia a possibilidade de o reproduzir comercialmente nem dá ao comprador o direito de uso sobre a propriedade Castlevania.

Por outro lado, a empresa japonesa também garante que vai manter o direito de uso dos NFTs e o direito de uso dos compradores. Mas não assegura que as imagens hospedadas por si fiquem no ar durante um tempo indeterminado.

Como um miminho extra aos compradores, a Konami vai ter um espaço no seu site oficial com o nome de quem comprou os bens digitais. A lista de nomes deverá ficar online durante os próximos 10 meses.

