Mesmo sendo uma das empresas que mais desenvolveu e suportou o 5G, a Huawei tem sido alvo de constantes boicotes e tentativas de remover toda a sua tecnologia das redes dos operadores.

Do que temos visto, estas campanhas têm, na sua grande maioria, um foco grande na segurança e na proteção de dados. Agora, e do que foi revelado, este argumento parece cair por terra, pelo menos no Reino Unido. Afinal foram os EUA a pressionar esta decisão.

Eterno argumento da segurança contra a Huawei

O impacto que a Huawei tem tido ao longo dos últimos anos tem sido enorme. Depois de anos a liderar os desenvolvimento e a criar soluções para a implementação das redes 5G, a empresa acabou por ser excluída e retirada de muitos operadores.

O argumento para banir toda a oferta da Huawei está sempre assente em questões de segurança e de privacidade. Os países e os operadores por norma acusam a empresa de ter backdoors para e escutar as comunicações e encaminhá-las para o governo chinês.

Reino Unido cedeu à pressão dos EUA no 5G

Este argumento parece agora cair por terra, pelo menos no caso do Reino Unido. A decisão de expulsar a Huawei das redes do país foi tomada, tendo na altura sido dada a justificação da segurança nacional, apresentada pelo National Cyber ​​Security Center.

O argumento foi agora refutado pelo ex-ministro de negócios e indústria, Vince Cable. Do que este ex-ministro revelou, essa justificação apresentada foi falsa e tudo terá resultado de pressões vindas dos EUA, que pretendiam remover a Huawei das redes dos operadores do Reino Unido.

Vince Cable abriu o jogo e revelou verdade

O resultado parece ter sido o pretendido, fruto da proximidade entre estes dois países. Em julho de 2020, o governo de Boris Johnson anunciou que os produtos da Huawei seriam removidos de forma completa das redes 5G do Reino Unido até o final de 2027.

Curiosamente, e na opinião de Vince Cable, o resultado estará longe do pretendido. Uma das suas afirmações foi que "se a Grã-Bretanha tivesse mantido o 5G, estaríamos agora na vanguarda dos países que usam as tecnologias mais avançadas. E não estamos".