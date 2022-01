Tudo aponta para que muito em breve o Galaxy S22 seja apresentado pela Samsung. A marca coreana já começou a mostrar o seu próximo smartphone de topo e a expetativa sobre o que esta nova proposta vai trazer começam a crescer.

Uma das grandes dúvidas e um dos maiores interesses é o preço a que estes novos modelos vão ser comercializados. Essa informação surgiu agora e aponta para que o novo Galaxy S22 terá um preço elevado, na linha do que o modelo atual tem.

Gradualmente, tudo o que os novos smartphones da Samsung vão trazer tem sido conhecido. As especificações, as cores e até as datas de chegada ao mercado têm sido reveladas, mostrando que este o novo Galaxy S22 está prestes a ser apresentado pela Samsung.

Neste lote de informações surgiu também uma referência ao seu preço, revelando que iria ser muito elevado e que ultrapassaria o que é normal. Apontavam-se diferenças de 100 euros, que afinal estão muito longe de ser uma realidade.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

A informação que o conhecido Roland Quandt (@rquandt) apresentou no Twitter mostra uma realidade muito mais próxima do que seria esperado. Os preços apresentados ficam muito próximos do que é atualmente praticado e que, mesmo elevados, se enquadram no valor destes smartphones da Samsung.

Da informação apresentada podemos ver que o preço do modelo base do Galaxy S2 será de 849 euros, para a versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esta mesma tabela de preços é incrementada

Claro que estes preços podem ser ajustados para cada país, uma vez que os impostos e outras taxas são diferentes e precisam de ser acertados. Ainda assim, fica claro que a Samsung quer alinhar os preços do Galaxy S22 com os modelos atuais e até com o que a concorrência pratica.

Estaremos a poucos dias de confirmar estes preços e toda a informação que tem sido revelada. Para já cai por terra a possibilidade de termos um S22 Ultra com 1 TB de armazenamento, mas tudo dependerá da Samsung e do que a marca pretender para estes seus modelos.