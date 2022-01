WhatsApp Business: o que é e quais as suas vantagens

Não há dúvida de que uma das aplicação da atualidade é o WhatsApp, contando com mais de 2000 milhões de utilizadores ativos. Esta conta também com uma versão comercial, o WhatsApp Business. Se tem uma empresa, ou é trabalhador independente, aconselhámo-lo a conhecer esta app com mais detalhe.

Confira o que é e quais as vantagens da app WhatsApp Business.

O que é o WhatsApp Business?

O WhatsApp Business serve o mesmo propósito do WhatsApp - comunicar - embora permita funções diferentes. Esta aplicação, evita misturar os seus contactos pessoais com os seus contactos de trabalho, por exemplo, dos seus clientes. Não é apenas uma questão de praticidade, mas também de imagem de marca.

O seu perfil do WhatsApp Business deve estar de acordo com a sua empresa ou negócio. Imagine que na sua aplicação normal gosta de colocar estados engraçados ou tem o seu animal de estimação como imagem de perfil. Isso é algo que os seus clientes não devem saber. Por essa razão e muitas mais, é recomendável ter um perfil WhatsApp Business.

Hoje em dia, é possível ter 2 números diferentes, pessoal e de trabalho, num único dispositivo - já não precisa de transportar 2 telemóveis consigo. Se utilizar iPhone, desde os modelos que apareceram em 2018, tem a mesma opção de cartão duplo. No entanto, um dos cartões SIM deve ser o eSIM. Assegure-se de que o seu operador oferece este serviço.

O WhatsApp Business tem uma série de vantagens em relação à aplicação principal. Para começar, e se já utiliza o WhatsApp, a sua configuração é muito simples e é feita da mesma forma. Basta introduzir os seus dados e número de telemóvel, verificando-o com um código enviado por SMS e pouco mais. É tudo exatamente igual, conversas, estados, envio de fotos ou documentos. Mas quando alguém entra para o WhatsApp Business, a outra pessoa vê uma notificação de que se trata de uma conta comercial.

Vantagens do WhatsApp Business

Para começar, a entrada neste mundo dá à sua empresa ou negócio um aspeto mais profissional. Isso, por si só, é um bom cartão de visita. Mas os serviços adicionados valem a pena, encontrá-los-á em "Definições" > "Ferramentas empresariais".

Perfil empresarial

Aqui pode falar um pouco sobre o que faz, colocar uma imagem do perfil, adicionar o seu horário de trabalho, endereço de e-mail, bem como o seu site.

Catálogo

O separador "Catálogo" do WhatsApp Business é bastante interessante. Aqui pode criar carteiras com os seus produtos ou serviços, tantos quantos desejar. Adicione fotos, descrições, preços, etc, e envia-os a quem quer que os solicite. Imagine um cliente que lhe peça um serviço específico, é mais dinâmico enviar um dos seus catálogos do que falar sobre ele no chat.

Mensagem de saudação

Pode configurá-la para que, quando alguém lhe envia uma mensagem, haja uma resposta automática - algo como "Obrigado por nos contactar! Estamos à sua disposição. Rui Neto".

Mensagem de ausência

Também se pode acrescentar uma mensagem de ausência. Se não quiser responder ou não estiver disponível a certas horas ou dias, deve enviar uma mensagem na qual informa que está fora do horário de trabalho.

Respostas rápidas

São comandos que começam com "/" sinal e continuam com uma palavra-chave. Por exemplo, /obrigado. Se escrever isso no chat, pode aparecer "Agradecemos-lhe pelo tempo despendido para entrar em contacto connosco. Até breve!". Pode adicionar menagens rápidas ao seu WhatsApp Business clicando no "+" no canto superior direito.

Etiquetas

Tem as predefinidas ou pode criar outras novas. Pressione a mensagem a que quer atribuir uma etiqueta e selecione a opção "Mais" > "Etiqueta" e escolha a etiqueta que quer atribuir.

Melhore a sua imagem de marca

Finalmente, como deve saber, o WhatsApp é propriedade da Meta. Por isso, pode anunciar diretamente o seu WhatsApp Business no Facebook, bem como no Instagram. Se tiver criado catálogos, esta é uma boa oportunidade para se dar a conhecer. Pode ainda ligar a sua conta WhatsApp Business às as suas contas Instagram e Facebook.

O WhatsApp Business permite-lhe fazer o mesmo que a aplicação original, mas com muitas mais características orientadas para o negócio. Vale a pena instalar e começar a dar à sua empresa uma possibilidade de comunicação muito mais profissional, com possibilidades muito mais amplas.

