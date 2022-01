Nvidia GeForce RTX 3050 com 8GB de RAM surge listada no Peru por 446 euros

Foi durante a CES 2022 que a Nvidia aproveitou para anunciar novos equipamentos gráficos. O destaque foi sem dúvida para a placa GeForce RTX 3090 Ti, considerada pela marca como o mais poderoso chip gráfico do mundo para jogos. E ainda houve espaço para revelar mais alguns nomes a juntar ao catálogo da linha RTX 30, nomeadamente a placa GeForce RTX 3050 para desktops e as RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti para computadores portáteis.

Contudo, a fabricante norte-americana não revelou muitos mais detalhes. Mas as mais recentes informações mostram agora que a Nvidia GeForce RTX 3050 com 8GB de RAM surgiu listada no Peru por 446 euros.

Nvidia GeForce RTX 3050 por 446 euros

De acordo com as informações reveladas pelo site XanxoGaming, uma loja do Peru, cujo nome não foi revelado, listou a nova placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 com 8GB de memória RAM por 506 dólares, o que corresponde a cerca de 446 euros.

Em concreto, o anúncio diz respeito ao modelo personalizado Palit RTX 3050 DUAL OC com memória Geil Orion DDR4-3200 com uma capacidade de 8GB.

E caso se pergunte porque é que as lojas do Peru estão a listar estes produtos em dólares americanos e não em sol peruano, a moeda oficial do país, a razão parece estar relacionada com o facto de a taxa da moeda estar a variar significativamente, então optam por uma mais estável e 'global'.

Outros vendedores existentes em plataformas como, o Newegg Marketplace, indicam disponibilizar estes chips por 699 dólares (~616 euros).

Durante a próxima semana espera-se que os distribuidores façam chegar a GeForce RTX 3050 à Europa e aos EUA. E depois disso já poderemos ter informações reais de quanto vai então custar este novo chip gráfico da Nvidia. Até lá, grande parte das lojas indica o preço deste equipamento como 'a ser confirmado' ou não indica nenhuma informação.

Segundo os dados revelados no benchmark 3DMark Time Spy, a RTX 3050 será até 24% mais rápida do que a rival AMD Radeon RX 6500 XT, e o desempenho será semelhante ao de uma GTX 1660 Ti.