Atletas dos EUA aconselhados a usar telefones descartáveis nos Jogos Olímpicos em Pequim

Este ano vão-se realizar os Jogos Olímpicos de Inverno, entre os dias 4 e 20 de fevereiro. Esta será a XXIV edição e vai acontecer em Pequim, a enorme capital da China, sendo assim a primeira localidade a receber tanto os Jogos Olímpicos de Verão como os de Inverno.

No entanto os Estados Unidos estão preocupados com questões de segurança na China, tais como monitorização digital e software malicioso. Como tal, os atletas norte-americanos que vão participar nestas olimpíadas de inverno estão a ser aconselhados a não usarem os seus telefones pessoais, mas sim a trocarem-nos por modelos descartáveis durante a estadia no país asiático.

Bem sabemos que os Estados Unidos da América e a China são países que não têm boas relações. E a hostilidade entre ambos tem afetado significativamente vários setores, em especial o tecnológico onde os EUA têm condicionado de diversas formas a atuação de marcas e serviços chineses.

Para além disso, estamos a aproximar-nos do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, e as preocupações com a segurança dos atletas norte-americanos já se faz sentir.

Atletas dos EUA devem usar telefones descartáveis por segurança

Segundo informações do Wall Street Journal, o Comité Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos tem alertado os atletas para não levarem os seus telefones pessoais para os Jogos Olímpicos de Inverno na China. Por sua vez, os profissionais estão ser aconselhados a trocar os equipamentos por telefones descartáveis.

O aviso terá sido enviado por duas vezes em 2021 e alerta os atletas para a possibilidade de monitorização digital enquanto estes estejam na China. De acordo com os detalhes, o documento de alerta indica que:

Cada dispositivo, comunicação, transação e atividade online pode ser monitorizado. Os vossos dispositivos também podem estar comprometidos com software malicioso, o que pode afetar negativamente o seu uso no futuro.

Por outro lado, o Wall Street Jounal indica que outras regiões, como a Grã-Bretanha, Canadá e Holanda estão também a alertar os seus atletas para que não levem os telefones pessoais para a China.

Estas preocupações têm algum fundamento, pois em 2019 a China terá instalado secretamente spyware nos telefones dos turistas que entravam na região de Xinjiang. Além disso, o grupo de pesquisa Citizen Lab descobriu que a aplicação My2022 Olympic da China, que todos os participantes do evento devem instalar, está cheio de falhas de segurança que podem levar a violações de privacidade, monitorização e ataques de hackers.