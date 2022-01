A Xiaomi lançou para o mercado chinês a linha Redmi Note 11 com três modelos. Além do smartphone Note 11, foi lançado o Note 11 Pro e o Note 11 Pro+. Para o mercado europeu ainda não se sabe quais serão os modelos lançados em concreto, mas agora surge a notícia que vai agradar a muitos que esperavam a chegada desta linha numa versão internacional.

A versão global do modelo base da linha Redmi Note 11, ao contrário da versão chinesa, terá ecrã AMOLED e um processador Snapdragon 680.

A Versão Global do Redmi Note 11

O Redmi Note 11 será lançado para o mercado global no próximo dia 26 de janeiro, já com evento marcado pela Xiaomi.

A versão chinesa base do smartphone não é a mais apelativa para o mercado europeu, uma vez que ainda tem ecrã LCD e processador da MediaTek. No entanto, segundo uma loja online, Shopee, a versão global já está listada e surge com um processador Qualcomm Snapdragon 680.

Também o ecrã é apresentado com tecnologia AMOLED, com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 90Hz.

Em termos de armazenamento é listado um modelo de 4GB de RAM e 64GB (não existente na versão chinesa), disponível por cerca de 155 € (₱8999).

As outras especificações não se alteram face à versão chinesa do Note 11. A câmara principal é de 50 MP, tem altifalantes em stereo, bateria de 5000 mAh e carrega a 33W.

Na verdade, este modelo será uma evolução lógica do Redmi Note 10 que acabou por ser descontinuado devido à escassez mundial de semicondutores.