Cientistas estão perplexos ao descobrir uma galáxia sem matéria negra

Matéria negra é uma parte do Universo que os astrónomos sabem que existe, mas ainda não conseguiram determinar exatamente o que é. Sabem que é matéria, porque se consegue medir a sua existência através da força gravitacional que ela exerce. É negra porque não emite luz e é exatamente por esta característica que o seu estudo é muito difícil.

Acredita-se que a energia negra e a matéria negra compõem quase 95% do nosso universo. Por isso é que a descoberta de uma galáxia sem matéria negra está a deixar os cientistas perplexos!

Energia Negra e Matérias Negra... o que são?

Sabe-se que existem, conhece-se a sua influência no Universo, mas ainda não há certeza sobre o que são ou de onde vêm. Contudo, acredita-se que a matéria e a energia negra mantêm as galáxias unidas com a sua gravidade. Como tal, a classe científica ficou chocada ao descobrir que os astrónomos avistaram uma galáxia desconcertante sem esta matéria.

Tudo começou há três anos, quando Filippo Fraternali, astrónomo do Kapteyn Astronomical Institute da Universidade de Groningen, na Holanda, e os seus colegas encontraram pela primeira vez algumas galáxias difusas que pareciam não ter matéria negra.

Os investigadores decidiram examinar uma destas em detalhes. Escolheram uma galáxia a cerca de 250.000 anos-luz de distância, e chamaram de AGC 114905. Para tal, usaram as 27 antenas de radiotelescópio do Very Large Array no Novo México para estudá-la.

Após uma investigação detalhada, chegaram à seguinte conclusão:

O conteúdo de matéria negra que inferimos nesta galáxia é muito, muito menor do que o que se esperaria. O achado é, no mínimo, perplexo. Mas não é o primeiro do seu género.

Disse Filippo Fraternali.

40 horas de observações detalhadas evidenciam uma galáxia estranha

Pieter van Dokkum, astrónomo em Yale, e os seus colegas avistaram galáxias semelhantes em 2018 utilizando o telescópio Hubble. Então, por que razão não houve mais discussão à volta desta descoberta?

Segundo o que é referido pelos investigadores, as galáxias de Fraternali e outras como elas têm vindo a ser chamadas "galáxias ultra difusas". Estão extremamente espalhadas, mas têm poucas estrelas e são quase tão transparentes que são difíceis de investigar.

Estão ligeiramente mais fracas no centro, por isso são difíceis de detetar. Agora, com melhores telescópios e observações mais profundas, tornaram-se mais conhecidas.

Explicou Mireia Montes, astrónoma do Instituto Espacial de Ciências Telescópicas em Baltimore e especialista em tais galáxias.

A AGC 114905 é aproximadamente do tamanho da nossa Via Láctea, mas contém mil vezes menos estrelas.

Portanto, este tipo de galáxias poderá indicar um problema com as teorias convencionais sobre a matéria negra. No entanto, ainda demasiado cedo para saber. É necessário fazer mais investigação, incluindo a utilização do Telescópio Espacial James Webb. Mas uma coisa é certa: o que descobrimos será cintilante!