Apresentada já para o mercado chinês, a MIUI 13 estará já nos seus testes finais para ser lançada para os smartphones da Xiaomi. Claro que esta é ainda a versão dedicada e que não chegará a todos.

Espera-se assim, que a Xiaomi prepare a sua versão global, que será instalada nos smartphones que a marca comercializa fora do seu país de origem. Ainda sem uma data de apresentação definida, tudo aponta para que esta já exista. Do que se sabe, estará prestes a chegar.

Xiaomi terá uma novidade no seu evento

Depois de todo o sucesso que a Xiaomi teve com os seus novos modelos de smartphones, a marca parece apostar agora no mercado global. Para isso tem preparado um evento que decorrerá no dia 26 de janeiro, onde quer apresentar o novo Xiaomi Redmi Note 11.

Este novo smartphone tem várias novidades e um conjunto de especificações muito interessantes. Deverá ser a próxima grande proposta da marca, elevando ainda mais a oferta da linha Redmi Note e trazendo algumas novidades.

The time has come. Something wonderful is about to happen. Stay tuned for #MIUI13. pic.twitter.com/ib5KalqkP7 — MIUI (@miuirom) January 18, 2022

MIUI 13 já terá data de apresentação

Algumas horas após anunciar este evento no Twitter, a Xiaomi recorreu a esta rede social para fazer mais uma publicação. Desta vez usou a conta da MIUI e no que revelou tem o foco na MIUI 13 e provavelmente na sua apresentação.

Com a frase "a hora chegou. Algo maravilhoso está prestes a acontecer. Fique atento ao #MIUI13", a Xiaomi deixa muito claro o que se prepara para acontecer. Espera-se que no mesmo evento de apresentação do Redmi Note 11 surja mais esta novidade.

Assim, deverá ser a 26 de janeiro que a Xiaomi revelará a versão global da MIUI 13. Esta não deverá ficar de imediato disponível de imediato, até porque a versão chinesa ainda não está pronta. Mais tarde, em data a revelar, esta será disponibilizada para os smartphones já conhecidos.

Android 12 para estes smartphones da marca

Baseada no Android 12, há ainda dúvidas se a MIUI 13 terá todas as novidades deste novo sistema presente. A Xiaomi está a tratar de ultimar tudo o que quer incluir nesta novidade, tendo já versões de testes a ser avaliadas e a provar que esta está pronta a ser lançada.

Esta não é ainda uma informação confirmada pela Xiaomi, mas é lógica e tudo aponta para que assim aconteça. Caso se confirme, a MIUI 13 fica assim muito mais perto de se tornar realidade e de chegar aos smartphones que vão ser suportados.