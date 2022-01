O Autopilot da Tesla não é um sistema de condução autónomo na sua verdadeira essência. Com o piloto automático ativado o condutor tem a responsabilidade de estar atento à estrada e a manter as mãos no volante para garantir o máximo de segurança nas estradas, ainda que muitos exemplos revelem que o sistema nem sempre seja usado desta forma.

Agora, pela primeira vez desde que o Autopilot é usado, um proprietário de um carro Tesla envolto num acidente que provocou duas vítimas mortais, com este sistema ativado, é acusado criminalmente em tribunal.

O acidente e acusação histórica

Os promotores da Califórnia apresentaram duas acusações criminais contra o proprietário de um Tesla Model S envolvido num acidente mortal em 2019, que tinha acionado o sistema de piloto automático do veículo. Esta é assim a primeira vez na história que um proprietário de um carro Tesla foi acusado criminalmente nos EUA num caso assim.

De acordo com o promotor público do condado de Los Angeles, o incidente ocorreu em Gardena, um subúrbio de LA, a 29 de dezembro de 2019. Kevin George Aziz Riad de 27 anos estava a conduzir uma estrada no seu Tesla Model S quando passou um sinal vermelho. Esta ação fez com que embatesse num outro carro, um Honda Civic, resultando na morte de duas pessoas.

O homem enfrenta agora duas acusações de homicídio involuntário, de acordo com acusações apresentadas ao Tribunal Superior da Califórnia. Atualmente, está em liberdade sob fiança enquanto o caso está pendente, de acordo com o AP News.

Autopilot, o piloto automático que não pode ser confundido com "autónomo"

No site da Tesla onde é apresentada a informação relativa ao piloto automático é claro:

O piloto automático permite que o automóvel efetue as operações de direção, aceleração e travagem automaticamente, na faixa onde circula. As funcionalidades atuais de piloto automático requerem uma supervisão ativa do condutor e não tornam o veículo autónomo.

Até então, os vários acidentes que envolveram carros da Tesla com o Autopilot ativado, resultaram em processos dirigidos à própria fabricante, deixando os proprietários dos carros ilibados de qualquer crime.

No entanto, ainda que o sistema de condução automática da Tesla tem tudo para funcionar sozinho de forma muito segura, o condutor é obrigado a estar pronto para agir sempre que existir uma situação inesperada e perigosa.