Moderna desenvolve vacina contra a COVID-19 e gripe! Chega em 2023

A pandemia por COVID-19 ainda está forte, especialmente no número de novos infetados. As farmacêuticas continuam empenhadas em desenvolver soluções mais robustas e a Moderna anunciou agora que irá ter uma vacina contra a COVID-19 e gripe.

De acordo com as informações, a vacina (com proteção dupla) chegará no inverno de 2023.

Vacina da Moderna será uma dose única de reforço anual

Segundo o que foi revelado pela Moderna, está a ser desenvolvida uma vacina combinada que poderá conferir proteção, em simultâneo, contra a COVID-19 e a gripe. O anúncio foi feito no Fórum Económico Mundial, em Davos, pelo presidente executivo da farmacêutica norte-americana (Stephane Bancel). Segundo o que adiantou, este produto poderá estar disponível no inverno de 2023.

De acordo com Bancel...

Trata-se de uma dose única de reforço anual para que as pessoas evitem ter de vacinar-se duas ou três vezes em cada inverno

Em novembro, numa entrevista ao jornal Financial Times, Bancel afirmou que os dados sobre a eficácia das vacinais contra a nova variante iriam estar disponíveis em semanas, mas afirmou que os cientistas não estavam otimistas. "Todos os cientistas com quem conversei... sentem que isto não vai ser bom'", disse.

A Moderna está também a trabalhar numa vacina específica contra a variante Ómicron. Bancel disse que o processo de desenvolvimento está quase finalizado, que em breve entra em ensaios clínico e que no final de março já terá dados para partilhar com as autoridades reguladoras.