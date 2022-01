Mesmo com o grande foco do WhatsApp a estar nas apps móveis, este serviço não tem deixado para trás as restantes versões. Esta conseguem dar aos utilizadores acesso a este serviço em cenários totalmente diferentes e também necessários.

Dentro do espírito de renovação que tem estado a ser adotado, o WhatsApp prepara agora uma novidade. Está a mudar a imagem da sua versão dedicada ao Windows 11 e a aproximar a interface à nova filosofia deste sistema operativo.

A renovação do WhatsApp tem estado a ser realizada nos dispositivos móveis. Este serviço depende muito destas apps e por isso é aqui que está a prioridade e que tudo começa, para as correções, melhorias e até para as novidades.

Desta vez isso não acontece e as novidades estão presentes na versão dedicada ao desktop, em especial na que existe no Windows 11. Esta versão vai receber uma nova alteração na interface, para estar ajustado ao que este sistema operativo agora pratica para as suas apps.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1 — FireCube (@FireCubeStudios) January 17, 2022

Do que é revelado, a adoção do Fluent Desing começou e poderá em breve ser vista nesta interface. Não será uma mudança completa, mas que acontecerá em partes da interface do WhatsApp. Para isso começou a usar a WinUI 2.6+, nos seus controlos.

Assim, e para quem aceitar esta mudança, vai de imediato ver alterações claras nos botões e em outros controlos. Estes ficam agora com uma imagem mais moderna e mais próxima do que podemos encontrar já no Windows 11.

Todas estas alterações podem ser vistas já na versão beta do WhatsApp, ainda que seja um trabalho que está em curso e não terminado. Em breve, este novo visual da app para o Windows 11 deverá estar ainda mais disseminado. Quem quiser testar já esta novidade pode instalar a versão de testes atual.

Esta é uma alteração importante e muito interessante para esta versão. Ao ter esta nova imagem, mais moderna, o WhatsApp fica assim mais próximo do que a Microsoft tem no Windows 11 e que será generalizado e ajustado ao que encontramos neste sistema.