Tal como as restantes áreas, também o mercado dos smartphones tem estando a sofrer com a escassez de componentes e de materiais. Isso tem condicionado as propostas e o acesso aos smartphones, em especial no que toca às gamas mais baixas.

Como consequência, e do que pode ser visto agora, o mercado mudou novamente e temos uma nova liderança. A Apple acaba por conseguir assumir o controlo e está agora no topo das marcas mais vendidas. A mudança não se fica por aqui e há mais alterações.

Grandes mudanças no mercado dos smartphones

Os dados agora apresentados pela Canalys, referentes ao último trimestre de 2021, mostram que há grandes alterações no mercado dos smartphones. Este é normalmente dominado pela Samsung e tem tido a Apple e a Xiaomi a lutar pelo segundo e terceiro posto.

No entanto, e no 4.º trimestre de 2021, temos a Apple a dominar o mercado com 23%. Na segunda posição temos agora a Samsung, que desce dos 20% para os 17%. A marca coreana dominou os 9 meses anteriores e perde agora o topo da lista. O resto do top 5 é agora composto pela Xiaomi, com 12%, a Oppo, com 10%, e a Vivo com 9%.

Apple teve boas prestações com o iPhone 13

A boa prestação da Apple neste trimestre tem como base as vendas do iPhone 13 e de uma gestão dos seus stocks. A dirigir a sua produção para estes modelos, conseguiu garantir as vendas, em especial na China, sustentada com ajustes de preços neste mesmo mercado.

Algo que os analistas da Canalys destacam é o impacto da falta de componentes teve neste mercado. Houve uma necessidade das marcas em concentrar a produção nos modelos de topo, diminuindo a oferta nas propostas mais baratas, que representam por norma um valor elevado das vendas.

Samsung e Xiaomi começaram a reagir

Os fabricantes já estão a reagir e a procurar propostas, em especial no SoC, um dos componentes essenciais nos smartphones. As propostas estão a crescer e as marcas começam a procurar as suas propostas, inclusive dentro de portas e assim controladas.

Resta saber como irá o mercado reagir nos próximos meses. As marcas Android, em especial a Samsung e a Xiaomi, vão apresentar novas propostas, animando o mercado e aumentando as vendas. No entanto, a escassez de materiais vai continuar e as vendas devem continuar abaixo do esperado, dando assim destaque à Apple.