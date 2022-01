Algo que tem sido pedido ao WhatsApp é que eleve os seus padrões de segurança em todos os níveis deste serviço. Se a questão da privacidade na troca de mensagens estará já resolvida e garantida, há outras áreas onde podem haver melhorias.

Uma delas é mesmo na versão desktop e browser, que estão agora a receber melhorias interessantes e importantes. Estes clientes vão ganhar ainda mais segurança com uma novidade que está a ser preparada. Finalmente estes vão ter acesso à autenticação de 2 fatores.

Mais segurança para o WhatsApp

Uma das formas mais básicas de segurança que o WhatsApp oferece é com a autenticação de 2 fatores. Desta maneira conseguem garantir que apenas os utilizadores autorizados têm acesso às contas e podem comunicar dentro deste serviço.

Se esta é uma realidade dentro das apps móveis do WhatsApp, o mesmo não acontece com a versão desktop e até na que temos acesso via browser. Este é certamente um cenário a ser alterado e este serviço está já a preparar a mudança.

Versão desktop e browser com novidades

O que o site WABetaInfo revela agora dá a conhecer esta novidade. Falamos da chegada da autenticação de 2 fatores, que na verdade será acessível de uma forma diferente. O que está a ser preparado é o acesso às configurações desta opção essencial de segurança.

Nesta nova área o utilizador poderá saber o estado da configuração da autenticação de 2 fatores, bem como ativar ou desativar esta opção. Há ainda a possibilidade de alterar o pin definido para esta forma de garantir a segurança do WhatsApp.

Autenticação de 2 fatores é essencial

Esta novidade será de extrema importância para todos os utilizadores que tenham perdido o acesso aos smartphones. Ao alterarem as configurações, podem garantir níveis de segurança mais elevados e não perder o controlo das suas contas do WhatsApp.

Esta novidade está ainda a ser preparada para ser lançada em breve para os utilizadores das versões de desktop e via browser. Mais uma vez o WhatsApp garante aos utilizadores a segurança necessária para se manterem protegidos.